García-López avanza sin problemas hacia la segunda ronda.

No llegaban las cuatro de la tarde en Londres cuando entraba en acción el primer jugador español de los ocho que van a disputar este Wimbledon 2018. Guillermo García-Lopez se enfrentaba al portugués, Gastao Elias, ambos jugadores se peleaban por meterse en segunda ronda del tercer Grand Slam de año.

El partido empezaba de la mano del jugador albaceteño que como ya demostró en la gira de tierra, sigue estando a un nivel bastante alto y el cambio de superficie parece que no le esta afectando. Guillermo comenzó cediendo pocos puntos con su servicio y agresivo en los restos, lo que le llevo a coger ventaja en el marcador con un break tempranero. Elias se veía superado en cualquier zona de la pista y no sabía como reaccionar a los ataques del jugador español. Algunas estadísticas llamativas del primer set son, la efectividad de Guillermo con su primer saque (93%) y los errores no forzados del portugués (13). Todo esto llevo a que García-López se llevara la primera manga por 6-2.

La segunda manga iba a ser un fiel reflejo de la primera. Dominio incontestable del español con algún resquicio para la esperanza por parte del jugador portugués. Los intercambios eran largos e intensos donde la mayoría de los puntos caían a favor del jugador albaceteño que seguía intratable en pista. Con el cuatro iguales en el marcador Guillermo sacó de su raqueta dos winners espectaculares en el mismo juego para darle el break y consecuentemente la segunda manga por 6-4.

Con todos estos acontecimientos llegamos al tercer set en el que parecía que podíamos ver algo mejor al jugador portugués pero Guillermo estaba en un momento espectacular en cuanto ajuego y prestaciones en pista. Parecía que empezaba el set igualado hasta que Guillermo consiguió romper el saque de su rival otra vez remontando un 40-15 en contra en el tercer juego. A partir de aquí todo fue cuesta arriba para Gastao Elias y un camino de rosas para el jugador español que finalmente se iba a llevar la tercera manga por un contundente 6-3.

Con este resultado el jugador español, avanza a las 2R de Wimbledon donde se va a enfrentar al jugador ruso, Daniil Mdevedev, que hoy, protagonizó una de las grandes sorpresas en el cuadro masculino, eliminando al jugador croata, Borna Coric. El partido será muy duro para ambos jugadores que, si quieren avanzar a la 3R tendrán que desplegar su mejor nivel.