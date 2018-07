Thiem no se cansa y sigue avanzando en Hamburgo

Google Plus

Dominic Thiem y John Millman se vieron las caras en los octavos de final de Hamburgo tras vencer en sets corridos a Corentin Moutet y Jan-Lennard Struff respectivamente. Este encuentro significó el tercer enfrentamiento entre ambos jugadores y el primero en arcilla. Los dos anteriores fueron ganados por el austriaco en la gira americana en el 2016: una cómoda victoria en Cincinnati y otra más complicada en la primera ronda del US Open (Thiem lo ganó en cinco sets).

El primer set del partido comenzó sin sobresaltos ya que ambos jugadores sostuvieron su servicio de manera sólida y rápida. Sin embargo, esto no marcaría en absoluto la tendencia del partido. En el tercer juego, los problemas aparecieron del lado australiano y una doble falta, una pelota dejada en la red y dos que salieron de la pista le otorgaron el primer break del partido a Thiem, que sostendría sin problemas después. El de Austria no se iba a conformar con lo logrado y quebraría a su rival en el quinto juego luego de varias oportunidades. Ya con el marcador 4-1, Millman iba a tener sus primeras tres chances de recuperar uno de dos servicios perdidos; sin embargo, a través de un gran defensa y de tiros ganadores, Thiem ganó cinco puntos seguidos y logró sostener su saque. Después de esto, el australiano logró sumar un juego en el marcador pero esto no iba a marcar una gran diferencia pues en poco más de media hora de juego, Thiem se hizo del primer parcial con un marcador de 6-2.

El juego de Thiem, que crece exponencialmente en esta superficie, siguió siendo un problema para Millman en el inicio del segundo set ya que rápidamente el austriaco logró quebrarle el servicio. Las primeras reacciones y sensaciones positivas por parte del australiano aparecieron en los tres juegos siguientes cuando complicó los servicios de Thiem y sostuvo en blanco su saque. De esa manera, el partido pareció igualarse un poco pero el australiano no supo como llevar esa mejoría al marcador (mérito de Thiem también). El austriaco, en cambio, no desaprovecharía las chances que obtuvo en el séptimo juego y quebró el servicio de su rival y se colocó 5-2 en el marcador. Los nervios no le jugaron una mala pasada a Thiem y se llevó el segundo parcial por 6-2 y con ello el partido.

Así, tras una gran presentación, Dominic Thiem logró avanzar a los cuartos de final en el ATP 500 de Hamburgo donde se enfrentará a Nicolás Jarry (primer duelo ante un Top 10). Cabe resaltar que Thiem ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos en arcilla, su superficie favorita.