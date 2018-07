Jarry da la sorpresa derrotando a Thiem en Hamburgo

En el tercer partido de la jornada del ATP 500 de Hamburgo, Nicolás Jarry logró la mejor victoria de su carrera. El chileno dio la sorpresa venció a Dominic Thiem, número ocho del mundo, con parciales de 7-6(5) 7-6(7).

Este encuentro marcó la primera ocasión en la que Thiem y Jarry se encontraban frente a frente en una cancha de tenis. El austriaco, como ya es conocido, se desenvuelve muy bien sobre arcilla. Es el tenista que más ha jugado y ganado sobre ella este año y en Hamburgo avanzó cómodamente a cuartos de final (victorias ante Moutet y Millman en sets corridos). Por otro lado, el chileno obtuvo este año sus mejores resultados en la tierra batida sudamericana cuando alcanzó llegó a sus primeros cuartos de final (Quito), semifinales (Rio) y final (Sao Paulo). En el torneo germano tampoco tuvo dificultades: perdió solo cinco juegos en su primer partido ante Gojowzcyk y se vio beneficiado del retiro de Gasquet.

En los primeros juegos del partido, Thiem dejó que Jarry tome un poco el protagonismo. Mientras que el austriaco no forzaba muchos sus tiros y trataba de poner cada bola en juego, el chileno se mostraba más decidido a proponer un juego ofensivo. Quizás esas ganas de ganar los puntos rápidamente hicieron que el Jarry comience a cometer algunos errores no forzados en los puntos decisivos y ceda su servicio en el tercer juego. Thiem sabía que no necesitaba forzar mucho su juego especialmente cuando Jarry estaba mostrando un juego muy inestable con muchos errores no forzados. El austriaco incluso tuvo otra oportunidad de quebrar en el quinto juego pero esta vez no la pudo llegar a concretar. El encuentro, sin embargo, se le iba a complicar a Thiem cuando Jarry aprovechó su primera chance de quiebre para recuperar su saque e igualar el marcador 5-5. Tras un par de buenos juegos de servicio, el primer set del encuentro se definiría en tiebreak. El comienzo de la definición fue muy irregular con mini breaks que iban y venían. De menos a más y viniendo de atrás, Jarry se llevó el primer set 7-6(5) tras ganar cinco puntos consecutivos.

El inicio del segundo set se pareció al comienzo del tiebreak de la primera manga. Jarry quebró el servicio de Thiem dos veces pero en ninguna de ellas logró consolidar su ventaja en el marcador. Así, los cuatro primeros juegos se los llevó quién recibía. Mucho mérito del austriaco en saber recomponerse y zafar rápidamente de unos quiebres que podían ser decisivos aún cuando se encontraba muy incómodo en la pista (mérito del juego del chileno). A partir del 2-2, ambos jugadores recuperaron la consistencia que en líneas generales habían estado mostrando en el primer set. En esta etapa del partido, Thiem ya se mostraba como un jugador más aguerrido aunque la tónica se mantenía ya que Jarry era el que se arriesgaba y proponía más. Tras una buena cantidad de juegos de saque, en la que ambos tenistas no tuvieron mayores dificultades para sostenerlo, el segundo set se iba a definir vía tiebreak. El comienzo fue irregular y nuevamente Thiem logró sacar una pequeña ventaja e incluso sacó para llevarse el parcial pero Jarry no dejó que capitalice esa oportunidad. El chileno forzó al máximo a Thiem y revirtió la tendencia del tiebreak y ganó el set 7-6(7).

De esta manera, Nicolás Jarry logró el mejor triunfo de su carrera al ganarle por primera vez a un top10. Con esta victoria, Jarry avanza en el ranking y se convierte en 50º del mundo. En las semifinales se enfrentará al ganador del duelo entre el español Pablo Carreño Justa y el georgiano Nikoloz Basilashvili.