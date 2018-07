Azarenka se reencuentra con la victoria en San José

En el ultimo turno de la jornada del torneo Silicon Valley Classic jugado en San José, Victoria Azarenka se reencontró con la victoria en tierras norteamericanas tras una gira de arcilla y césped donde apenas pudo ganar tres partidos. Mostrando chispazos de buen tenis, la bielorrusa venció a Kateryna Bondarenko en tres sets/sets corridos (6-3 6-7(4) 7-5) tras dos horas y 38 minutos. El retorno de Azarenka a las pistas no está siendo nada fácil y este partido fue muestra de ello: la ucraniana la complicó como nunca antes la había hecho.

El comienzo del primer set fue todo para Azarenka. La bielorrusa aun sin mostrar un tenis superlativo tuvo la capacidad de aprovechar los errores no forzados de su rival para colocarse 4-0 en menos de 15 minutos. El momento del partido iba a cambiar en los juegos siguientes cuando la ucraniana logró sumar su primer juego en el marcador, recuperar un quiebre y ganar por primera vez tres juegos en un set ante la ex número uno del mundo. Azarenka, sin embargo, iba a demostrar que esto solo había sido un pequeño desliz ya que consolidó su servicio en el octavo juego e inmediatamente después quebró por tercera vez a su rival. De esta manera, Vika se llevó el primer parcial por 6-3.

En el inicio del segundo parcial, ambas jugadoras mostraron cierta consistencia en sus turnos de servicios. Las primeras oportunidades de quiebre aparecieron recién en el quinto juego cuando sacaba Vika y la ucraniana no iba a desaprovechar la opción de ponerse arriba en el marcador por primera vez en el partido. Ante una Azarenka completamente desconcertada y errática, Bondarenko también se llevó los siguientes dos juegos. Tal como ocurrió en la primera manga, el momento del partido iba a volver a cambiar. La ucraniana volvió a cometer varios errores no forzados y entregó su servicio en las dos ocasiones que tuvo de sacar para el set haciendo que Azarenka se vuelva a meter en el set. La bielorrusa logró sostener su servicio e incluso, en el juego siguiente, iba a llegar a tener dos match points que no pudo llegar a concretar. Es por ello que este segundo set se iba a definir via tiebreak donde, en una definición llena de idas y venidas, Bondarenko logró salvar otro punto de partido y se llevó el segundo set por 7-6(7).

El inicio del set decisivo fue, como gran parte del partido, inestable y un par de quiebres en el segundo y tercer juego lo demostraba. Las complicaciones en el servicio no iban a desaparecer sobre todo del lado de Azarenka que llegó a salvar un par de oportunidades de quiebre estando 1-2 y 3-4 en el marcador. A estas alturas del partido, la ucraniana se mostraba mucho más sólida desde la línea de fondo mientras y era la bielorrusa quién se esforzaba para mantenerse en el partido, el nerviosismo apareció en el servicio de Bondarenko y, en la segunda oportunidad que generó, Vika quebró a su rival. Ya sacando para el partido, la ex número uno del mundo no titubeó, sostuvo su servicio y se llevo el tercer set por 7-5.

Con esta victoria, Victoria Azarenka avanza a la segunda ronda del torneo norteamericano donde se medirá ante Garbiñe Muguruza (H2H 1-0 a favor de la bielorrusa, victoria en Miami 2016).