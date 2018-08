Konta despacha a Serena en San José

Google Plus

En el papel, uno de los partidos más interesantes de la primera ronda del WTA Premier de San José sería el protagonizado por Serena Williams y Johanna Konta, ambas campeonas del torneo cuando este se jugaba en Stanford. Sin embargo, este partido fue todo de una jugadora. Jugando quizás uno de sus mejores partidos en el año, la primera raqueta británica logró derrotar por primera vez a Serena en sets corridos (6-1 6-0) y en menos de una hora.

En el inicio del partido, Williams comenzó muy bien desde la línea de fondo con tiros precisos acompañados de una buena efectividad de primeros servicios. Sin embargo, en los juegos siguientes, la americana no iba a poder mantener ese nivel y comenzaría a cometer muchos errores no forzados. De hecho, lo que quedaría de set sería todo de Konta. La No.48 del mundo encontró mucha estabilidad desde su saque y, además, no desaprovechó ninguna de las tres oportunidades de quiebre que generó. La británica sumó seis juegos consecutivos y se llevó el primer set en apenas 27 minutos.

En el segundo set, Konta seguiría a velocidad de crucero. En esta etapa del partido, parecía que la británica simplemente no podía tirar la pelota fuera de la pista. Con una gran recepción de saque, un tenis agresivo con muchos tiros ganadores y, además, sin otorgar oportunidades de quiebre desde su servicio, Konta no se cansaría de sumar en el marcador ante una Serena completamente desconocida. Así, los seis juegos del set cayeron del lado de la británica que concretó una de las mejores victorias de su carrera.

Tras otorgarle a Serena la peor derrota de su carrera, Konta se enfrentará a otra tenista americana, Sofia Kenin, en los octavos de final del WTA de San José (primer enfrentamiento).