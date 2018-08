Verdasco avanza con comodidad en Toronto

Google Plus

Fernando Verdasco se ha clasificado para la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá después de aplastar al alemán Peter Gojowczyk por 6-2 6-2 en tan solo 54 minutos de juego. Verdasco fue superior en el partido de principio a fin y no tuvo ningún problema ante un rival que parecía que tenía algún tipo de problema que no le permitía mostrar un nivel digno de la categoría del torneo en el que se encontraba. Y es que el alemán por momentos no era capaz de pasar apenas bolas y fallaba continuamente a la primera o como mucho a la segunda, llegando a un punto en el que al madrileño prácticamente le bastaba con poner la bola en juego sin necesidad de arriesgar lo más mínimo para sumar puntos.

De hecho, Gojowczyk estuvo la mayor parte del partido con un 30% de primeros servicios dentro y sumando tan solo seis puntos con el segundo servicio en todo el partido. Aunque, en la recta final del partido consiguió subir un poco el porcentaje hasta un 43% de efectividad, pero que aun así eran datos muy negativos para poder competir ante un jugador como Verdasco que aprovechó cuatro de las cinco opciones de rotura.

Más difícil será el siguiente partido del español en el torneo canadiense. Verdasco tendrá un nuevo duelo este año frente al búlgaro Grigor Dimitrov en la segunda ronda y será el tercero de la temporada tras las dos grandes victorias en Indian Wells y Roland Garros por parte del madrileño, que tratará de seguir aprovechándose de la mala temporada de un Dimitrov que tiene que defender muchos puntos en los próximos torneos y necesita mejorar lo antes posible. Lo que está claro es que estos dos tenistas darán mucho espectáculo y harán las delicias de todos los aficionados al tenis que puedan ver el partido.