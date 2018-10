Stephens supera a Svitolina y enfrentará a Halep en la final

Lo había hecho en Dubai y en Roma pero, esta vez, Elina Svitolina no podrá defender su título en Montreal. En las semifinales del torneo canadiense, la ucraniana no pudo sobrepasar el gran nivel que mostró Sloane Stephens. Como siempre, la americana exhibió un tenis muy agresivo y, de la mano de una gran cantidad de tiros ganadores, doblegó a Svitolina por doble 6-3. De esta manera y sin perder un set, la número tres del mundo accedió a la final del torneo donde buscará su segundo título del año (séptimo de su carrera). El domingo se medirá ante Simona Halep, reeditando así la final de Roland Garros de esta temporada (H2H 5-2 para la rumana)

El inicio del encuentro fue todo de Stephens. Combinando tiros precisos en los puntos importantes con un porcentaje de primeros servicios por encima de 60%, la americana lograría una ventaja de cuatro juegos (dos breaks). En este tramo, los errores que Stephens cometía incluso llegaban a pasar desapercibidos pues Svitolina no lograba concretar ninguna de las chances que generaba. Recién en el quinto juego, la ucraniana pudo sostener su servicio por primera vez partido. Tras un par de juegos de servicios holgados, Stephens sacaría para llevarse el primer set pero no aprovecharía esa oportunidad. Sin embargo, lo que la americana no consiguió desde su servicio, lo llegaría a concretar en el juego siguiente cuando quebró nuevamente a Svitolina para llevarse la primera manga por 6-3.

Los primeros intercambios del segundo set fueron sin duda más parejos pero las complicaciones para Svitolina no tardarían en aparecer. En en tercer juego, la ucraniana enfrentó un 15-40 y aunque salvó una pelota de quiebre, en la segunda cedería su servicio tras un tiro ganador de Stephens. El juego siguiente quizás resumió el partido hasta ese momento. Stephens logró ganar grandes puntos desde el ataque y Svitolina logró fabricar algunos desde la defensa. Además, a lo largo del juego, ña americana cometió tres dobles faltas y algunos errores que le permitieron a la ucraniana tener hasta dos oportunidades de quebrar que no concretó. Así, tras casi 13 minutos y 8 deuces, la americana lograría sostener su servicio y se pondría 4-1 en el marcador. La conversación que mantuviese Svitolina con su entrenador en el cambio de lado surtiría un rápido efecto pues se llevaría los siguientes dos juegos. Pero la americana no iba a permitir que la ucraniana se siga metiendo en el partido pues inmediatamente recuperó ese quiebre concedido. Ya sacando para el partido, 5-3, Stephens no iba a titubear y, tras una cadena de tiros ganadores, se llevaría la segunda manga. Con esta victoria la americana pasa a comandar el H2H contra Svitolina (2-1) y accede a la final de un WTA Premier 5 por primera vez en su carrera.