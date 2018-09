Halep aguanta a Stephens y se consagra en Montreal

Siendo el noveno encuentro entre ambas (Halep lidera la serie por 6-2, con el título de Roland Garros como el partido más reciente y el encuentro en Cincinnati 2017 como el último sobre superficie dura), Halep y Stephens irían a por todo para decidir a la nueva campeona de Canadá. Mientras que para Halep es su tercera final en este torneo (fue finalista en 2015 donde se retiró tras ir perdiendo ante la suiza Belinda Bencic por 6-7 7-6 0-3 y en 2016 se convirtió en la primera rumana en alcanzar el título al derrotar a la estadounidense Madison Keys 7-6 6-3), Stephens está disputando su primer encuentro en esta instancia y va en busca de poner su nombre entre las campeonas (sólo en 2017 estuvo cerca de llegar pero en las semifinales cayó ante la suiza Caroline Wozniacki por 6-2 6-3).

En cuanto a los partidos, cabe destacar que ambas comenzaron en segunda ronda por ser cabezas de series (Halep la uno y Stephens la tres). Para alcanzar la final, Simona tuvo que derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 7-6, 4-6 y 7-5 en tres horas y ocho minutos (Todo esto luego de ir en desventaja de 4-2 en el set decisivo y de batallar contra una ampolla en el pie derecho), unas horas después a la siete veces campeona de Grand Slam, Venus Williams por 6-2 6-2, a la francesa Caroline García por 7-5 6-1 y a la australiana Ashleigh Barty 6-4 6-1. Stephens por su lado, quien no ha cedido ningún set hasta el momento, superó a la canadiense Françoise Abanda 6-0 6-2, a la española Carla Suárez Navarro 6-2 7-5, a la letona Anastasija Sevastova 6-2 6-2 y a la campeona vigente del torneo, la ucraniana Elina Svitolina por 6-3 6-3.

Bola va, bola viene, las tenistas se entretienen.

Con la Pista Central de Montreal llena de fanáticos, Halep y Stephens estaban listas para dar rienda suelta a su tenis y coronar así a la nueva reina de Canadá. Sloane iniciaría al servicio y con algunas complicaciones lograría quedarse con el primer game (1-0). Al turno de servir, Halep levantaría un 0-15 para conseguir el empate (1-1) y para el lamento de la estadounidense, la rumana aprovecharía su segundo break point para ponerse adelante en el marcador (2-1). Stephens intentaría devolverle el favor a Halep, pero al no usar su primera oportunidad de quiebre, la rumana vería un hueco libre y confirmaría el quiebre realizado en el anterior game (3-1). De nuevo Stephens tendría que defender un break point a favor de Simona pero al igual que hace dos juegos, a la rumana no le temblaría la mano y estiraría la diferencia a 4-1. En uno de los juegos más largos del partido, y tras que Halep errara su bola para ponerse 5-1, Sloane no desperdiciaría su cuarto break point y vulneraría por primera vez al servicio de la rumana (4-2). Repitiendo un game con bastantes puntos parejos, Halep tendría dos chances de quedarse con el saque de Sloane pero ésta aguantaría bien la presión y se acercaría a un punto de la rumana (4-3). Sorprendiendo a Simona, Stephens haría realidad su segundo quiebre del encuentro para lograr la igualdad y quedarse con su tercer juego consecutivo (4-4).

Volviendo a los puntos largos, dos errores de Stephens harían que Simona consiguiera quebrar por tercera vez y vuelva a estar arriba en el tablero (5-4). Cómo si de un déjà vu se tratara, Stephens realizaría un contra quiebre haciendo los mismos puntos que en el 4-4 (15-0, 30-0, 40-0 y 40-15) y empataría por segunda vez el encuentro (5-5). Abriendo la pista en su totalidad, Stephens golpearía un drive cruzado y Simona no llegaría a impactar del todo la bola ocasionando así que la estadounidense pase al frente del set por primera vez (6-5). Stephens tendría en sus manos dos set points pero Halep ganaría uno de los puntos más largos para arrebatarle la ilusión a la estadounidense y mandaría la definición a la muerte súbita. En el comienzo del tie break, Stephens cumpliría con ganar su servicio (1-0) y se quedaría con los dos saques de su rival para ponerse 3-0 arriba. Tras marcar el 4-0, Halep llegaría al descuento vulnerando el saque de Sloane (4-1) pero ésta reaccionaría rápidamente y se pondría nuevamente a tiro de quedarse con el primer set (5-1). Simona sin perder las esperanzas, daría tres golpes seguidos (5-2, 5-3 y 5-4 quebrando) y una doble falta le permitiría tener el tercer set point a la estadounidense (6-4). Halep lucharía el primer set point (6-5) y una bola fallida por parte de Sloane, impondría la igualdad en 6-6 para seguir peleando en el tie break. En él, ahora sí, punto más largo del partido, Halep obtendría su primer punto para set y a diferencia de Stephens, si aprovecharía la oportunidad para adjudicarse el primer parcial (8-6 en la muerte súbita, 7-6 el set).

Stephens no afloja y va por más

Luego de una hora con trece minutos de muy buen tenis, Stephens sabía que tenía lo suficiente para soñar con levantar el encuentro y quedarse con el trofeo canadiense. La actual campeona del US Open abriría el segundo set quebrando a Halep y quedándose con su servicio (1-0) para que luego la rumana le devuelva el favor con un juego perfecto (40-0, 1-1). Simona no sería capaz de confirmar el quiebre luego de estar 15-0 y Stephens no dejaría pasar la oportunidad de volver a estar al frente del marcador (2-1).

La estadounidense también marcaría un game perfecto (40-0) y al contrario de su rival, sí lograría confirmar el haberse quedado con el servicio de Halep (3-1). Simona para responder, descontaría en 3-2 y tendría dos break points para empatar en 3-3, pero Stephens lograría salir de esta situación y volvería a tener ventaja de dos juegos (4-2). Llamando nuevamente a un juego sin errores (40-0), Halep achicaría distancias de nuevo (4-3) pero Sloane imitaría a su rival y se acercaría a quedarse con el segundo set (5-3). Jugando el game definitivamente más largo de toda la final, Sloane usaría su cuarto set point (equivalente al cuarto break point) para adueñarse del servicio de Halep y cerrar el segundo set (6-3).

El “ace” define

Ya con un set por cada lado y luego de que Halep se atendiera por una ampolla en su pie izquierdo, las dos jugadoras estaban preparadas para continuar luchando por la corona en Canadá. A diferencia del segundo set, donde Stephens comenzaba quebrando, Halep sería la encargada de quedarse con el servicio de su rival y de ponerse arriba por 1-0. Minutos más tarde, a Sloane se le escaparía su décimo séptima oportunidad de quiebre generando que Halep anotara el 2-0 a su favor. Sin embargo, la estadounidense de 25 años no se rendiría y tras descontar en 2-1, quebraría por séptima vez en la final para poner en tablas al marcador (2-2). Para la desazón de Stephens, la bola no entraría a la pista en tres ocasiones permitiendo que Simona pueda vulnerar su servicio y volver a estar arriba en el tablero (3-2). La rumana aguantaría la fuerza de Stephens para escaparse en el sexto game (4-2) y sorprendiendo de nuevo a Sloane, se haría con el servicio de la misma para quedar a un juego del campeonato (5-2).

Para el lamento de la rumana, ésta no sería capaz de aprovechar su match point y Stephens se quedaría con el juego para acortar la distancia a 5-3. Nuevamente Simona tendría en sus manos un doble match point pero Sloane volvería a darle respuesta y de nuevo se colocaría a un juego de su rival (5-4). Con la responsabilidad de servir para campeonato, Halep decidiría no desperdiciar de nuevo más puntos de partido y con el tercer ace del encuentro, la rumana sentenciaría el tercer set en 6-4. De esta manera, tras dos horas con treinta y nueve minutos, la número uno del mundo Simona Halep se consagró campeona de la Rogers Cup 2018. Con esta victoria, la rumana suma 18 títulos en su carrera y se sumó Hingis, Mauresmo, Henin y S. Williams como las que ganaron este torneo más de una vez en este siglo. Además la actual campeona de Roland Garros suma 42 victorias (la cantidad más alta del circuito) en este año y ganó su tercera final del 2018 (Shenzhen ante la checa Katerina Siniakova 6-1 2-6 6-0, Roland Garros ante Stephens 3-6 6-4 6-1 y por supuesto Montreal también ante Stephens 7-6 3-6 6-4).