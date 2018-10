Goffin frena a Tsitsipas

En el último turno de la jornada diurna, David Goffin se midió ante Stefanos Tsitsipas en la cancha central de Cincinnati. Un partido bastante atractivo considerando la excelente semana que acababa de tener el griego en Toronto. Ambos jugadores ya se habían enfrentado tres veces. De hecho, habían coincidido en los cuartos de final de Washington hace unas semanas (victoria de Tsitsipas 6-3 6-4). En esta ocasión, el belga logró vencer en sets corridos a Tsitsipas con parciales de 7-5 6-4.

El inicio del partido tuvo algunos sobresaltos sobretodo desde el servicio de Goffin que en el segundo juego tuvo que salvar una oportunidad de quiebre en contra. Sin embargo, a partir de ese momento, el encuentro pareció agarrar un ritmo bastante consistente y sólido. Ambos jugadores no hicieron frente a mayores complicaciones desde su servicio donde pudieron imponer, en líneas generales, su manera de jugar. Ya cuando Goffin sacaba con 4-5 en el marcador, Tsitsipas pudo generar otras oportunidades de quiebre. De hecho, el griego se colocó rápidamente 0-40 pero Goffin tuvo capacidad de reacción y sacó a relucir su mejor nivel para ganar cinco puntos consecutivos. Esa tendencia la llevó al juego siguiente donde se puso 40-15. En esta ocasión, el belga no desperdiciaría las oportunidades generadas y quebraría el servicio de su rival. Ya sacando para el set, el belga no titubearía desde su servicio y se llevaría el parcial por 7-5.

En el segundo set, tal como lo había hecho en el primero, Tsitsipas generó oportunidades de quiebre en el segundo juego. Esta vez, el griego sí las pudo concretar. Pero esa rápida ventaja no la iba a saber manejar pues en el juego siguiente el belga quebraría su saque. Tras un par de juegos sin mayores sobresaltos, la nuevas oportunidades de quiebre aparecerían en el séptimo juego. Ahí, el belga aprovechó el cansancio que ya mostraba el griego a estas alturas del partido para hacerse de su servicio y lograr su segundo quiebre del partido. El griego no se iba a dar por vencido tan fácil e iba a generar una oportunidad para igualar el set pero Goffin no le entregaría su servicio. El claro cansancio del griego le volvería a jugar una mala pasada y cedería su saque una vez más y con ello el partido. De esta manera, David Goffin se hizo de la victoria y enfrentará a Benoit Paire en segunda ronda de Cincinnati.