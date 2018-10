Kiki Bertens, campeona en Cincinnati

Primera final en pista dura y primer título. Kiki Bertens cerró con broche de oro una gran semana de tenis en Ohio donde para llegar a la final tuvo que vencer a cuatro top10: Wozniacki, Svitolina y Kvitova. En la final, tampoco tuvo una rival fácil: Simona Halep (tercera final que jugaba en Cincy). Tras un primer set donde fue superada por la la número uno del mundo, la neerlandesa supo recuperarse para ganar finalmente en tres sets (2-6 7-6 6-2). De esta manera, Bertens levantó el título más importante de su carrera (seis en total).

En la primera manga, la número uno del mundo logró mostrar quizás su mejor tenis. Logró un quiebre de entrada y supo manejar la ventaja desde su servicio a lo largo del set (porcentaje de primeros saques: 92%) . En general, los intercambios entre ambas jugadoras estaban llenos de puntos largos y bien construidos, tal como uno podría haber predicho en la previa. Simona logró contrarrestar de manera efectiva la mayoría de los ataques propuestos por la neerlandesa y, conforme fue avanzando el set, logró mover más a Bertens haciéndola pasar a una posición más defensiva . Esto dio resultado pues logró quebrarle a la neerlandesa por segunda vez (*5-2). Ya sacando para el set, Halep se complicó un poco; de hecho, tuvo que salvar una ocasión de quiebre para luego ganar el set por 6-2.

En el segundo set, la tendencia del partido cambió un poco. La neerlandesa pudo encontrar más velocidad en sus tiros y comenzó a incomodar a la rumana. Entonces, ya con un juego mucho más sólido, Bertens logró quebrarle el saque a Halep por primera vez en el partido y se puso 3-1. Sin embargo, esta ventaja no sería definitiva. Tras un par de juegos y tras una charla con Darren Cahill, la rumana volvió a encontrar la tranquilidad en su juego y mostró, nuevamente, su gran fortaleza mental. De 1-4 en contra, Halep igualó el marcador e incluso logró tener que una oportunidad de quiebre en el octavo juego que fue salvada de gran manera por Bertens. Una situación similar tuvo que salvar Halep cuando, en el décimo juego, la neerlandesa tomó la iniciativa y logró tener una oportunidad de hacerse con el set. Luego de un par de juegos sin mayores complicaciones, el segundo set se definiría en un tiebreak. En la definición, Halep sacó una ventaja en el inicio pero Bertens sería capaz de revertirla, salvando incluso un punto de campeonato, para hacerse del segundo set por 7-6(6).

En el tercer set ya se mostraba el cansancio de ambas jugadoras. Bertens quebró en el inicio pero rápidamente Halep igualó el marcador. Lo que vino después fue toda para la neerlandesa. Con una Halep agotada mentalmente y que casi ya no se movía, Bertens no se cansó de sumar juegos. Si bien ya hacia el final del set, la rumana se animó un poco y logró incluso oportunidades de recuperar uno de los quiebres, la neerlandesa no tendría mayores inconvenientes para cerrar el set por 6-1 y ser la primera tenista de Países Bajos en ganar en Cincinnati.