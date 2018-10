Pliskova sobrevivió a Gavrilova

El Toray Pan Pacific Open es un torneo que cuenta con las mejores jugadoras del circuito femenino. Tras finalizar el último Grand Slam de la temporada, ahora se da inicio a la gira asiática y sobre superficie dura. El torneo WTA de Tokio está dejando muchas sorpresas.

La ex número uno del mundo, Karolina Pliskova necesitó remontar ante su rival, la australiana Daria Gavrilova, que le puso las cosas extremadamente difíciles a la checa, que necesitó de un 4-6, 6-4 y 6-4 para asegurarse una plaza en cuartos de final. Ahora la checa deberá enfrentar a la norteamericana Alison Riske, quien venció a la española Garbiñe Muguruza 6-1 y 6-2.

En la cancha central ambas jugadoras entraron con muchas ganas de buscar el pase a la siguiente ronda. En el primer set, la ex numero uno del mundo no podía encontrar el ritmo en su juego por lo que la australiana aprovechó y se llevó el primero parcial. En el siguiente set, Pliskova se tranquilizó y le puso toda la presión de mantener este parcial a Daria que no pudo. Nerviosismo y ansiedad fueron los factores para que Gavrilova no pudiera cerrar el match y permitir que la checa lo llevara a un tercero. En el decisivo, ambas comenzaron jugando con algo de nervios pero la jerarquía y la experiencia de Pliskova permitieron que se llevara el partido en tres sets.

Karolina enfrentará a Riske, quien sacó a una desconocida Garbiñe Muguruza que aun no encuentra su nivel de juego. La checa terminó el partido con 32 tiros ganadores y 31 errores no forzados, convirtiendo cinco de 18 oportunidades de quiebre. Pliskova lidera la serie 4 a 1 ante Riske y la última vez que jugaron fue el año pasado en el torneo de Eastbourne con victoria para Karolina.

El WTA Toray Pan Pacific Open se juega sobre superficie dura y repartirá más de 500 mil dolares en premios. La campeona del año pasado fue la danesa Caroline Wozniacki, quien este año está jugando y espera en la siguiente ronda a la italiana Camila Giorgi.