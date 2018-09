Día 2 de la Laver Cup: el Resto del Mundo sigue dando pelea

Tras un primer día de actividad dominado por el equipo europeo, campeón de la primera edición, Chicago sería testigo de otra jornada repleta de buen tenis.

Partido 5: Alexander Zverev vs John Isner

El primer duelo de la jornada nos proponía la reedición de la final de Miami de esta temporada. En un encuentro lleno de idas y venidas, el alemán se recuperó de lo que fue un primer set muy indeciso y lidió con las dificultades que conlleva enfrentarse a un servicio como el del estadounidense. De hecho, en el segundo set - que se definió en tiebreak - llegó incluso a salvar una bola de partido. Ya en la definición por vía del match tiebreak, el alemán vino de atrás y selló su victoria por 3-6 7-6 10-7 tras una perfecta devolución. Con esta victoria, Zverev mantiene su record invicto en esta competición.

Europa 5 - 1 Resto del Mundo

Partido 6: Roger Federer vs Nick Kyrgios

Este duelo que reeditaba el último partido de la edición pasada fue todo de Roger. El suizo, enfocado y preciso, mostró todo su arsenal de golpes y no dejó que el australiano se sintiera cómodo. De hecho, durante todo el encuentro, Kyrgios no encontró la manera de mostrar toda la energía y entusiasmo que muestra constantemente en el banco. Así, Federer no tuvo mayores inconvenientes para darle dos puntos más al equipo europeo en un partido donde solo perdió cinco juegos (6-3 6-2).

Europa 7 - 1 Resto del Mundo

Partido 7: Novak Djokovic vs Kevin Anderson

El batacazo de la jornada se dio en el inicio de la jornada nocturna que reeditó la final de Wimbledon. El sudafricano mostró un nivel superlativo a lo largo de los tres sets que duró el encuentro en el que fue el partido más parejo de todos los que se han jugado hasta ahora en Chicago. La definición del primer set en un tiebreak que cayó del lado de Anderson y el segundo en un 7-5 a favor de Djokovic hablan de lo cerrado que estuvo todo este partido. En el match tiebreak, el tenista con mejor ranking dentro del equipo del Resto del Mundo, se mostró más agresivo y, acompañado de su buen saque, logró cerrar el partido (7-6 5-7 10-8) y devolverle la esperanza a su equipo.

Europa 7 - 3 Resto del Mundo

Partido 8: Grigor Dimitrov / David Goffin vs Nick Kyrgios / Jack Sock

Tener a un gran doblista como Jack Sock dentro de tu equipo, sin duda, es importante en el tipo de competencia que ofrece la Laver Cup, más aún cuando su dupla es un tenista muy explosivo como lo es Kyrgios. Los campeones de Lyon en este año revalidaron su condición de favoritos en un partido más que entretenido donde la diferencia en el marcador se entiende a través de la poca precisión de la dupla europea al momento de jugar los puntos importantes. Así, tras un 6-3 6-4, el equipo del Resto del Mundo cerró una jornada nocturna perfecta y mantuvo la diferencia de dos puntos en el marcador que asegura un final de torneo más que apasionante el día domingo donde cada partido valdrá tres puntos.

Europa 7 - 5 Resto del Mundo