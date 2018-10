Europa vuelve a levantar la Laver Cup

El tercer y último día de la Laver Cup volvió estar lleno de momentos apasionantes donde, a lo largo de casi siete horas, fuimos testigos de un tenis de muy alto nivel.

Partido 9: Alexander Zverev / Roger Federer vs John Isner / Jack Sock (4-6, 7-6(2), 11-9)

En el encuentro que abría la jornada, el equipo europeo parecía decidido a ganar por primera vez un partido de dobles. Enfocados y aprovechando las oportunidades, Zverev y Federer se llevaron el primer set cómodamente. Sin embargo, todavía quedaba mucho por jugar y los del Resto del mundo lo sabían. La dupla estadounidense elevó su nivel y llevó la definición del segundo parcial a un tiebreak donde superaron ampliamente a los europeos. Así, este partido se definiría en un desempate. Ahí apareció la mejor versión de Sock y la mejor de Isner - especialmente en ese match point salvado con un passing paralelo - para llevarse el match tiebreak por 11-9. De esta manera el equipo del Resto del Mundo tomó la delantera en el marcador por primera vez en las dos ediciones de la Laver Cup.

Europa 7 - 8 Resto del Mundo

Partido 10: Roger Federer vs John Isner (6-7(5), 7-6(6), 10-7)

Este partido, sin duda, puso nervioso a más de uno. En el primer set, no se dieron muchas oportunidades desde el servicio por lo que se tuvo que definir en un tiebreak. Ahí, Federer tuvo una ventaja de 4 a 1 que no supo aprovechar. El suizo se mostró dubitativo desde su servicio por primera vez en el partido y dejó que este fuese atacado por el estadounidense que tras una perfecta devolución se llevó el primer set. El segundo parcial no sería muy distinto pues tanto Isner como Federer no afrontaron demasiadas complicaciones para volver a llevar la segunda manga a un nuevo tiebreak. Esta vez, sin embargo, sería el suizo quién lo ganaría tras salvar dos match points (el primero de forma espectacular). Así, el segundo encuentro se definió también en un tercer set. Ahí, Federer mostró su mejor versión y sin titubear selló su victoria tras casi dos horas de partido.

Europa 10 - 8 Resto del Mundo

Partido 11: Alexander Zverev vs Kevin Anderson (6-7(3), 7-5, 10-7)

Con la victoria de Roger, el panorama era el siguiente: si ganaba Zverev eran campeones o si lo hacía Anderson se tendría que jugar otro partido (estaba programado el Djokovic v Kyrgios); por lo que este era un partido con mucho en juego. Ambos empezaron muy bien desde el saque, especialmente Anderson quién salvó algunas oportunidades de quiebre con la ayuda de su principal golpe. El primer set se definiría en un tiebreak y el sudafricano aprovecharía la desconcentración del alemán y se lo llevaría cediendo solo tres puntos. El segundo set parecía tomar un camino similar pues Anderson tuvo tres oportunidades de quiebre consecutivas en el primer juego pero no las supo aprovechar. El marcador seguiría parejo hasta que Anderson sacaba para forzar un nuevo tiebreak. Su servicio titubeó y fue Zverev quién aprovechó esa oportunidad para quebrarle el saque por primera vez. Este partido entonces también se definiría en un match tiebreak que estuvo lleno de idas y venidas. El alemán supo venir desde atrás y cambiar la tónica de esa definición tras un globo perfecto. Zverev no desaprovecharía ese mini-quiebre a favor y un par de puntos después culminó su victoria por 10-7.

Europa 13 - 8 Resto del Mundo

Con este resultado, el equipo europeo capitaneado por Bjorn Borg y Thomas Enqvist y conformado por Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin, Kyle Edmund y Jérémy Chardy (suplente) levantó por segunda vez la Laver Cup.