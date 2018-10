Querrey hace trizas las ilusiones de Schwartzman

Debut y despedida para Diego Schwartzman en el ATP Masters 1000 de Shanghai. Sam Querrey hizo un gran partido y, con su servicio como su fiel aliado, superó al argentino por 6-3 y 6-4, en un partido que se prolongó durante una hora y siete minutos, para que el norteamericano se metiese en la segunda ronda del certamen chino.

El comienzo de las acciones fue muy parejo, donde el argentino resistía la potencia de su rival e intentaba devolver los misiles que venían de la otra mitad. Querrey estaba muy sólido con el servicio y todo se le hacía cuesta arriba al Peque. En el sexto juego, el oriundo de California pudo consumar el primer quiebre para colocarse 4-2 y servicio.

Pese a estar abajo en el marcador, Schwartzman no se achicó e intentó ir por la paridad en el tablero. Se esforzó hasta la última pelota y pudo recuperar el terreno cedido, para evitar que Querrey se encaminara al set. Sin embargo, fue todo una ilusión, producto que el norteamericano volvió a romper el servicio del Peque y se puso a tiro del set. Con su saque no sembró dudas y, en la primera pelota para quedarse con la manga, no dudó y puso el broche al capítulo inicial.

El segundo parcial mostró una cierta paridad entre ambos, pero con el estadounidense un pasito más arriba que el argentino. En el segundo juego, Querrey dispuso de tres oportunidades que no pudo capitalizar, dándole vida a su oponente. Tarde o temprano, el quiebre llegó: en el mítico séptimo game, el actual número 57 del escalafón tomó el saque del latinoamericano para poner el marcador 4-3 en su favor.

A partir de ese momento, la historia se le puso muy complicada al número 16 del ranking, que se desesperó, pero no encontraba el hueco para generar peligro. En el game final, sin fisuras, Sam Querrey selló su ingreso a la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Shanghai, donde su próximo contrincante será Taylor Fritz.