Del Potro resiste a la gripe y avanza en Shanghai

Semana complicada para el número cuatro del mundo. Sin embargo, Juan Martín del Potro (acostumbrado a las adversidades) no se dejó derrotar por un fuerte virus que afectó a su cuerpo y, tras perder en la final del ATP 500 de Beijing ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, se presentó a competir en el antepenúltimo Másters 1000 de la temporada, donde defiende 360 puntos por haber arribado a la semifinal en el año pasado. El argentino, con un trote cansino pero con una derecha letal, se impuso ante los elegantes disparos del francés y quedó a una victoria de ser el hombre con más triunfos en 2018, un año lleno de alegrías para “Delpo” que ya aseguró su pasaje para disputar el Másters de Londres.

La participación del tandilense en Shanghai era, hasta último momento, un verdadero enigma: se ausentó en las conferencias de prensa previa al certamen, canceló sus compromisos publicitarios y entrenó solo unos minutos antes del gran choque ante Gasquet. No obstante, Del Potro saltó al estadio central del torneo asiático luego del triunfo de Alexander Zverev ante su verdugo de Beijing y, con un rostro que evidenciada no estar en óptimas condiciones, mostró algunas cosas de su enorme repertorio para doblegar el tenis del europeo, que no pudo machacar al argentino a comienzos del primer set, cuando se situó 2-0.

El número 25 del planeta, que eliminó al argentino Leonardo Mayer en segunda ronda, no consiguió hacer lo propio con -el quizás- mejor argentino de todos los tiempos. Las ventajas que Del Potro otorgó desde lo físico (especialmente en el segundo parcial) no fueron aprovechadas por Gasquet que pecó de inocente y no pudo mantener la distancia alcanzada en el primer tramo del partido, ni tampoco concretar ninguno de los tres set points en el tie break de la segunda manga. Esas inexactitudes le dieron fuerza al tercer preclasificado del torneo para continuar por el sendero de la victoria y deshacerse de un aguerrido rival por parciales ajustados de 7-5 y 7-6.

Juan Martín del Potro revirtió tres pelotas de set en la segunda manga que hubiesen sido, probablemente, determinantes para el resto del partido. Con dos horas de partido encima, cansado y abrumado por el fuerte virus que lo tiene a maltraer desde hace una semana, difícil hubiese sido de pensar que “La Torre de Tandil” terminaría siendo el vencedor del duelo de segunda ronda. Pero los grandes competidores siempre encuentran un último aliento y ésta victoria le dará más fuerzas que nunca a Del Potro que en la siguiente instancia deberá enfrentarse al joven croata Borna Coric, uno de los llamados a prevalecer en la cima del ranking en los próximos años. El argentino y el número 19 del mundo tienen en su historial un único enfrentamiento, el cual quedó en poder del tandilense que se impuso categóricamente por 6-4, 6-3 y 6-1 en el Abierto de los Estados Unidos.