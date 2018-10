Svitolina es la nueva "maestra"

Se terminó la temporada para las tenistas de elite. En el marco del WTA Finals de Singapur Elina Svitolina doblegó a Sloane Stephens por 3-6, 6-2 y 6-2 en un partido que se prolongó durante dos horas y 25 minutos, para cerrar el año con el título más importante del calendario. La europea manejó mejor los momentos importantes y fue la justa ganadora del encuentro.

El arranque de las acciones fue favorable a la estadounidense, que intentó dominar los puntos a raíz de sus golpes de fondo. Un rápido quiebre de la nacida en Florida la colocaba adelante en el marcador y entregándole la solvencia necesaria para tomar las riendas del encuentro sin pasar por algunos inconvenientes.

A todo esto, Svitolina no se entregaba y salió a la búsqueda de recuperar el terreno cedido en los compases iniciales. Dispuso de dos oportunidades de quiebre que no capitalizó y dejaba que su contrincante confirmara la rotura conseguida. En el epílogo de la manga, la norteamericana buscó un segundo break, pero no pudo consumarlo. Sin embargo, no tuvo problemas para cerrar el parcial y, en el segundo set point, hizo suyo el primer capítulo.

En el segundo episodio todo fue diferente, con una Svitolina con la firme convicción de salir a buscar el encuentro. En el cuarto juego, consumó la rotura, pero Stephens lo recuperó al instante, volviendo a colocar la paridad en el marcador. No obstante, la nacida en Odesa volvió a tomar el saque de la norteamericana para sellar el 4-2 en el marcador. Una nueva rotura en el game final le permitió quedarse con el set y forzar la definición del WTA Finals al último parcial.

Con el partido igualado, el tercer capítulo tendría que ser jugado con determinación y dejando los errores a un lado, si la meta era conseguir el triunfo y el título de maestra. Svitolina puso toda su jerarquía en los primeros compases y quebró para estar 2-0. Le costó confirmarlo, pero luego de salvar tres break points, la ucraniana se ponía 3-0 ante Stephens.

Ahí fue donde la estadounidense hizo un clic, apretó donde había que apretar y consiguió recuperar la ventaja entregada, pero la alegría duró poco, producto que volvió a ceder su saque, para que Svitolina lidere el parcial 4-2. Ese fue el momento donde la ucraniana se animó y fue en busca de todo. En el juego final, dispuso del primer punto para el partido y, un revés ancho de Stephens, le entregó la victoria.