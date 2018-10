Elina Svitolina: "Creo que ya no tengo que demostrarle nada a nadie”

La tenista ucraniana Elina Svitolina compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida en el día de ayer ante la estadounidense Sloane Stephens, en el encuentro correspondiente a la final de la WTA Finals, donde la nueva número cuatro del mundo consiguió remontar un set adverso para convertirse por primera vez en maestra del circuito femenino.

La jugadora ucraniana se mostró feliz ante el título conquistado y a ella le va a servir como envión anímico para el año que viene: "Creo que ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Definitivamente este título me ayudará mucho para mi confianza y para afrontar el comienzo del próximo año con las expectativas altas. Me he mostrado muy sólida en el tercer set y eso ha marcado el devenir del partido".

Ahora con el fin de temporada, Svitolina que aborda algunos problemas físicos, emprenderá la contratación de un entrenador de tiempo completo, por lo que la campeona del Master le consultará a Andre Bettles: "Voy a hablar con Andy y ver las mejores opciones, qué entrenadores están disponibles en este momento para tratar de trabajar en los próximos meses. Es un poco más fácil encontrar a alguien para pocos torneos, pero para toda la temporada el abanico de posibilidades es más pequeño. Veremos qué podemos hacer".

Espectacular el porcentaje de victorias de la ucraniana este año en finales disputadas. De cuatro finales que ha jugado, Svitolina ha vencido en todas, por ello se le consultó sobre qué es lo que siente cuando juega en esta instancia: "Sé que he ganado muchas finales, pero cada final para mí es un gran desafío. Hoy las cosas no fueron como yo quería en el primer set, pero conseguí darle la vuelta a la situación y finalmente conseguí salir victoriosa. Estoy muy orgullosa del gran resultado que he cosechado este año".

Gran año para la ucraniana, que llegará de no mediar alguna lesión a ser la número uno del mundo el año que viene, la jugadora se ha mostrado muy sólida este año y le ha ganado prácticamente a todas su oponentes al reinado final.