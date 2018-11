Ferrero: "Gané mucho más de lo que hubiera esperado"

Juan Carlos Ferrero es sinónimo de tenis para todos los españoles. El Mosquito alcanzó la cima del escalafón el 8 de septiembre de 2003, luego de alcanzar la final del US Open, siendo el segundo español en ser el número uno, luego de Carlos Moyá. "Si me hubiesen dicho cuando empecé a jugar al tenis todo lo que iba a conseguir, no me lo hubiera podido creer. Gané la Copa Davis varias veces, un Roland Garros, fui número uno del mundo. Es mucho más de lo que podía haber esperado", sentenció.

El año 2003 fue el mejor de su carrera y sostuvo: "Gané Roland Garros, fui número uno del mundo, disputé finales muy importantes, gané cinco torneos. Fue un gran año. Notas que estás bien, pero es complicado predecir lo que iba a pasar. Por ejemplo, los Grand Slam son impredecibles. Puedes estar muy bien, pero en siete partidos pueden pasar muchas cosas".

Sobre sus inicios recordó que logró muy buenos resultados en las categorías inferiores, pero no estaba seguro si podía llegar al campo profesional. "He visto muchos jugadores hacer grandes resultados en categorías inferiores y después no llegar. Yo con 13, 15 o 16 años, ya hacía muy buenos resultados. Con esa edad ya no ves tan lejos el poder llegar a ser profesional. Con 17 años tenía los mejores resultados posibles. Se podía vaticinar que iba a ser un buen jugador, pero incluso con esas circunstancias no es tan fácil acertar", agregó.

Luego de su retiro en 2012, Ferrero fue el director del ATP 500 de Valencia, torneo que actualmente se encuentra fuera de la temporada, y entrenando algunos jugadores en el circuito ATP. Además, tiene su propia academia para poder seguir ligado al mundo del tenis. Sobre la capitanía de la Copa Davis fue tajante: "Está en segundo plano. Si llega, será en un futuro. Por ahora estoy concentrado en la academia y en Carlos Alcaraz", quien es su pupilo.