Tsitsipas se proclama campeón de las Next Gen ATP Finals

Stefanos Tsitsipas derrotó a Alex de Minaur y ganó la segunda edición de las Next Gen ATP Finals. El griego completó una semana perfecta en la que no perdió ningún partido y se hizo con el segundo título de su carrera deportiva. Tsitsipas fue de menos a más durante el partido y fue mucho más regular que su rival, Alex de Minaur. El australiano no ha sido capaz de llevarse el título pero se va de Milán con cuatro victorias y con el trofeo de subcampeón. Gran partido y gran final esta que han disputado los dos mejores tenistas jóvenes de esta temporada 2018.

De Minaur se hace con el primer set

Los dos jugadores comenzaron muy bien con su servicio, sobre todo el griego que no paró de conectar servicios directos en sus dos primeros juegos. Sin embargo, ese buen nivel al servicio no duró mucho, tan solo cuatro juegos ya que en el quinto de Minaur iba a pegar el primer golpe en la mesa. El australiano rompió el servicio de Tsitsipas que se dejó dominar y mucho durante ese juego a pesar de contar con el servicio, fue muy conservador y lo pagó. De Minaur sacó para ganar el set y con el marcador de 30 iguales conectó dos saques directos consecutivos y se llevó el primer set por 4-2.

El griego logra la remontada

Perder la primera manga obligó al griego a dejar de ser tan conservador y a comenzar a arriesgar. La cosa no le pudo salir mejor ya que mantuvo sin problemas su servicio y logró su primera rotura del partido en el siguiente juego. Tsitsipas con un juego en blanco consolidó y puso el 3-0. Sin embargo, de Minaur no se iba a rendir y obligó al griego a sacar para ganar el set y no se rindió nunca. A pesar de tener tres bolas de set en contra de Minaur no dejó de correr sobre la pista ni de luchar en ningún momento. Aun así, a la tercera y en un punto decisivo Tsitsipas se llevó el segundo set por 4-1 al mantener su servicio. El partido quedaba igualado a un set.

De Minaur sacó adelante el primer juego del tercer set, con muchos problemas y con un poco de suerte tras salvar dos bolas de rotura. Durante todo el set tanto el griego como el australiano sufrieron para mantener sus servicios pero lo acabaron logrando. Tsitsipas con un servicio directo mandó la tercera manga a la muerte súbita. Esta llegó con empate a tres al cambio de lado pero a partir de ahí Tsitsipas tomó ventaja y gracias a dos golpes ganadores y a dos errores del australiano se llevó este tercer parcial. 4-3 para el griego que culminaba la remontada y se quedaba a un set de la victoria.

Tsitsipas se lleva el título

El cuarto set también comenzó muy igualado, los dos tenistas tampoco tuvieron opciones de hacer daño al resto en los primeros compases. Sin embargo, cuando todo parecía que el set se iba a decidir en una nueva muerte súbita, Tsitsipas logró contar con dos bolas de rotura y de campeonato en el sexto juego, el previo al desempate. A pesar de tener solo 19 años de Minaur jugó en esas dos bolas de campeonato con mucha sangre fría y logró salvar ambas para poder mandar de nuevo el set a la muerte súbita.

La cosa llegó muy igualada, con empate a tres al cambio de lado. Sin embargo, la segunda mitad de muerte súbita de de Minaur iba a ser para olvidar, el australiano cometió cuatro errores no forzados consecutivos y le entregó el set, la victoria y el título a un Tsitsipas que se tiró al suelo nada más ver el error de su rival. El griego ha ganado esta segunda edición Next Gen ATP Finals y ha sido el hombre que ha sucedido en el trono a Hyeon Chung. Tsitsipas ya mira hacia 2019, que puede ser el año en el que se consagre como uno de los mejores tenistas del mundo.