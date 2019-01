Rafa Nadal: "Cuando Djokovic juega así, se necesita algo más"

Rafa Nadal no pudo ganar su segundo Open de Australia. El tenista español se vio totalmente sobrepasado por Djokovic y cayó de forma contundente ante el número uno del mundo que hizo historia en Melbourne. Esta es la cuarta final que pierde Rafa Nadal en el Open de Australia y es la primera final de Grand Slam en la que cae derrotado sin ganar ni un solo set. A pesar de no haber ganado, el número dos el mundo ha cuajado un gran torneo y ha logrado un gran resultado.

Primero de todo, Nadal mostró una gran deportividad y felicitó a Djokovic: "Hay que felicitar a Novak y a todo su equipo por el increíble nivel de tenis que ha ofrecido esta noche. Han sido dos semanas muy emocionantes para mí, de eso no hay duda, aunque esta noche no haya sido mi mejor día. Enfrente he tenido a alguien que ha jugado mejor que yo, pero han sido dos semanas muy importantes. He tenido que pasar por momentos muy difíciles durante la temporada pasada, momentos que solo me dejaron disputar 9 torneos y me obligaron a retirarme de otros, como por ejemplo éste. Llevaba desde el US Open sin disputar un partido profesional, así que es muy especial regresar hasta este lugar después de las lesiones".

El español habló sobre su futuro: "Solo puedo decir una cosa. Voy a seguir luchando como siempre, voy a seguir trabajando duro, voy a seguir entrenando para convertirme en un mejor jugador y así seguir optando a ganar las cosas más importantes. Es algo que llevo persiguiendo toda mi carrera, solo que a veces no he podido escapar de ciertas lesiones o del nivel de ciertos oponentes, como el de esta noche (risas). Seguiré poniendo todo lo que tengo para volver y tener más opciones de ganar aquí".

El número dos del mundo ha explicado el porqué de su derrota: "Es complicado decirlo, Es cierto que él ha jugado fantástico, pero es verdad que cuando él juega así se necesita algo más, algo que no he tenido esta noche. La manera en la que ha jugado ha sido increíble, de eso no hay duda, pero quizá he pagado el no haber sufrido demasiado en las dos semanas previas. Llevaba cinco meses sin competir y hoy tenía un gran desafío delante de mí, he sentido que no estaba preparado para ofrecer ese nivel extra. Es complicado hacer frente a este nivel si uno no da su 100%. De haberlo tenido, probablemente podría haber luchado más".

Rafa habló también sobre sus errores: "Cometí más errores porque él me presionó mucho más, no porque estuviera nervioso. Nervios tenía los de siempre, estamos en una final de Grand Slam. La cuestión es que todo empezó demasiado rápido y él comenzó presionándome en cada bola. Lo que otros días eran bolas para afrontar desde una posición más ofensiva, hoy han sido más defensivas, muy diferente a los días previos. No quiero dar una excusa, pero es que realmente ha jugado muy bien en todos los aspectos. Se ha movido muy bien, ha restado increíble".

A pesar de haber perdido, el torneo de Nadal ha sido muy bueno: "No es la primera vez que estoy aquí y no es la primera vez que me gana. Insisto, creo que han sido dos semanas increíbles de gran tenis para mí. No puedo estar triste, la persona que me ha ganado ha sido mejor que yo, no hay duda. Llevo muchos meses persiguiendo sensaciones como ésta. Llevaba seis partidos con una posición ofensiva ante mis rivales, no estaba preparado para sacar mi mejor versión defensiva. Creo también que éste ha sido el mejor partido de Novak en todo el torneo, hubiera sido difícil para cualquier otro rival. Necesito seguir trabajando y sumar más semanas como ésta".

Por último, Rafa ha hablado sobre el calendario: "Necesito partidos pero tampoco puedo ir como un loco a jugar todos los torneos. Sé que tengo 32 años y necesito encontrar mis prioridades en el calendario. Ahora lo único que quiero es volver a casa y descansar. Luego ya seguiremos trabajando el físico en esta misma línea para mejorar en esas posiciones defensivas que, aunque siempre las haya controlado bien, ahora tengo que refrescarlas para volver a competir en partidos de tan alto nivel. Mi próxima parada es Acapulco, un torneo que me encanta jugar y donde me ha ido bien históricamente. Después ya pensaremos en Indian Wells, no quiero pensar más allá. Mi objetivo principal, por encima de ganar partidos, sigue siendo ser feliz. Y para ser feliz necesito estar sano".