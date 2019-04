Ashleigh Barty: "Han sido dos semanas increíbles"

Ashleigh Barty se ha hecho con el título más importante de su carrera deportiva hasta el momento. La australiana ha ganado el Premier Mandatory de Miami tras derrotar a Karolina Pliskova en la final por 7-6 y 6-3. Barty ha demostrado que ese juego suyo tan peculiar y de otra época también vale para derrotar a las mejores tenistas del planeta y ganar títulos importantes. La joven de tan solo 22 años se está haciendo un nombre dentro del tenis femenino.

Barty ha comentado sus sensaciones tras el partido: "Ha sido una gran noche de tenis, es realmente confortable haber jugado tan buen partido esta noche, en un gran escenario como éste. Estoy muy orgullosa de mí misma y feliz por la manera en la que he gestionado estas dos semanas junto al resto del equipo. Han sido dos semanas increíbles, de verdad, lo hemos puesto sobre el tablero y siempre me di oportunidades para seguir creciendo, tanto como persona como jugadora, eso ha sido lo más emocionante".

Asleigh sabía que aprovechar las oportunidades en este partido era clave: Tenía claro que sería un partido de pequeñas oportunidades. Creo que fui capaz de recuperar mi camino en el primer set y aprovechar luego mis opciones en la muerte súbita. Fue realmente importante obtener esa primera manga, ha sido tremenda".

La australiana no se esperaba cosechar este éxito hace unos días: "Tenía cero expectativa, lo único que pensaba era en la oportunidad de verme día a día en el torneo, seguir mejorando y disfrutando de este viaje. Han sido dos o tres años preciosos desde que volví al deporte profesional y puedo decir que he podido agarrar mis oportunidades con ambas manos. También tuve derrotas desgarradoras, pero también muchos momentos sorprendentes".

La australiana paró en 2015 para cambiar el chip y eso ha quedado claro que le vino como anillo al dedo: "Tengo la sensación de que pasó ya mucho tiempo desde que me tomé aquel descanso para luego volver. Ahora siento que soy una persona diferente, me veo como una jugadora más completa, una mejor jugadora, en definitiva. He sido capaz de exponerme a situaciones de máxima presión y verme inmersa en grandes citas. Solo han pasado unos años desde que regresé, así que no me puedo quejar de nada. Lo que está claro es que alejarme del tenis me ayudó a saber amarlo más, aunque no estuviera envuelto en él".

La campeona de Miami ha mejorado mucho su tenis: "Lo primero que veo es que mi juego es ahora mucho más completo. Siento que estoy expuesta a las situaciones de presión y al mismo tiempo aprendo a lidiar con ellas, así que lo disfruto más. El día que salgo ahí fuera y soy capaz de hacer mi juego resulta de lo más emocionante, por suerte cada vez me pasa más. Cuando siento que hago mi mejor juego, creo que soy capaz de vencer a la mejor del mundo, solamente necesito la oportunidad de demostrarlo. Hay días que sale y otros que no, lo bonito es aceptar el desafío y seguir poniendo un pie delante de otro hasta llegar al objetivo".

Barty habló también sobre su estilo de juego: "El saque es una parte importante de mi juego, me gusta controlar cada punto desde el inicio. Me siento afortunada de tener a mi lado a alguien como Jim Joyce, quien me ha enseñado todo lo que sé, cada golpe del arsenal que ha terminado originando el ‘Ash Barty style’, un estilo de tenis un poquito peculiar. Ahora sigo con el resto del equipo, con mi entrenador Craig Tyzzer, peleando por continuar este desarrollo e ir generando más armas sobre la pista".

Por último, habló sobre la igualdad de hoy en día en el tenis femenino ya que nadie ha repetido título en estos tres primeros meses: "Me parece una estadística increíble, sobre todo en lo que respecta al apartado femenino, donde el nivel se ha igualado mucho y la profundidad de campeonas ha aumentado en los últimos años. Ahora nadie tiene la legitimidad en el cuadro para salir campeona por decreto, cada una tiene que salir ahí fuera a dar lo mejor en cada situación. Los márgenes son cada vez más pequeños, mucho más en nuestros partidos".