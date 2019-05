Carla Suárez: "Es el público quien hace especial el Mutua Madrid Open"

Carla Suárez Navarro, acudió al día de medios del Mutua Madrid Open 2019 de la WTA. Actualmente se encuentra en el número 27 del ránking individual, y cuenta con 1718 puntos. Habló sobre varios temas posterior al sorteo del torneo. Su primera rival será la tenista griega María Sakkari: "Me ha tocado con Sakkari, con la que he jugado alguna vez que otra. Recuerdo que un año perdí contra ella en Roland Garros, así que es una jugadora peligrosa y que sabe jugar en tierra. Será un partido duro. Creo que aquí todos los partidos son complicados, el tenis femenino hoy en día está todo muy igualado. Al ser un torneo grande y no ser cabeza de serie cualquier rival me podía tocar."

Este torneo se desarrolla en su país, y sin embargo las tenistas españolas nunca han superado los cuartos de final. ¿Será, por fin el primer año en que una tenista española rompa el maleficio y llegue a jugar semifinales?: "Ojalá. Nosotras cuando venimos aquí, lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Intentamos llegar hasta la final. Es cierto que es complicado. Al final, están las mejores raquetas del mundo. Muchas jugadoras ya se desenvuelven muy bien en tierra, y eso lo hace aún más complicado. Pero es lo que intentaremos."

La canaria considera al Mutua Madrid Open como uno de los torneos centrales de la temporada y menciona: "Jugamos cada año muchos torneos, pero muy pocos son en casa. Aquí el público, el idioma, la comida, estas grandes instalaciones, lo convierten en un torneo muy especial. Y es el público, sobre todo quien lo hace especial, pues está al cien por cien con nosotras. Intentaremos las tenistas españolas aprovecharlo y jugar a favor de ambiente."

Carla es consciente del año que está teniendo: "No me está yendo bien. No he jugado muchos partidos durante este inicio de temporada. Pero sí es verdad que en Fed Cup competí bien. Intentaré seguir esa línea competitiva. Sí que es verdad que Madrid es un torneo que me hace sentir ilusión. Aún no teniendo encima los partidos que me gustaría, ojalá aquí pueda cambiar esa racha."

El torneo permanecerá en Madrid, a lo que acotó: "Es muy positivo, al final es un torneo que es referencia mundial. Tanto para chicas como para chicos. Todo lo que sea poder mantenerlo aquí es positivo", como apuntó el director del torneo Feliciano López.

También agregó: "Al final, cada una se adapta a lo que tiene, a lo que le han enseñado, a cómo ha ido evolucionando. Si yo pudiera cambiar algo del tenis, me gustaría que todo fuera un poquito más lento", finalizó.