Dominic Thiem: "Djokovic está acercándose a su mejor nivel"

Dominic Thiem no jugará la final por tercer año consecutivo en Madrid. El austriaco se ha quedado a las puertas este año ya que ha caído derrotado ante Novak Djokovic en las semifinales. El finalista de las dos últimas ediciones no ha jugado su mejor tenis esta semana, no ha sido capaz de repetir esa imagen que mostró hace dos semanas en Barcelona, pero a pesar de ello ha demostrado que aunque no esté a su mejor nivel es capaz de plantar cara a los mejores. Dominic no pudo con el número uno del mundo y se marcha un año más sin el título de Madrid. A partir de ahora le toca pensar en Roma.

El austriaco reconoce que es un gran resultado llegar a semifinales: "No me puedo quejar de haber hecho semifinales de un Masters 1000. Es un resultado muy bueno. He ganado a tres muy buenos jugadores y solo he perdido ante Djokovic por 7-6 y 7-6. Por supuesto, sé que no podré ganar a estos jugadores cada día pero ha sido un buen torneo y ahora disfrutaré el dobles, sea cual sea el resultado. Después, fijaré mi concentración en Roma".

Thiem reconoció que no estuvo fino: "Para poder ganar a esta clase de jugadores como Novak o Rafa, necesitas tener un poco de suerte y tener todo un poco de cara para ti pero no ha sido el caso hoy. En algunos break points tuve mala suerte y algunos otros los fallé, algo que no suelo hacer. En el segundo set, él jugó increíblemente bien. Logré romperle en un juego que duró 15 minutos y justo después me rompió a mí. Eso no fue lo mejor para mí pero en general no ha sido un mal partido. Sé que no puedo ganarles cada vez que juegue contra ellos".

Dominic reconoce que Novak está llegando a su mejor nivel sobre arcilla: "Su nivel siempre es muy alto pero hoy jugó muy bien. Creo que si hubiera jugado así los torneos anteriores, no habría tenido esos malos resultados. Creo que conforme se acerca Roland Garros, está jugando mejor. Se está acercando a su 100% otra vez".

Por último, agregó que Nadal sigue siendo el rival a batir: "Lo más fácil es decir que Rafa es el más difícil de ganar pero las condiciones entre Madrid y Barcelona son diferentes. Él es el Rey de la tierra, así que diría que él sigue siendo el mejor".