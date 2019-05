Novak Djokovic: "Es un honor ganar este torneo"

Novak Djokovic ha ganado su primer Masters 1000 de la temporada en Madrid. El serbio se ha impuesto con claridad a Tsitsipas en la final y ha logrado su segundo título de la temporada, después del que ganó en el Open de Australia. Gran semana del número uno del mundo que le permite ampliar aún más su ventaja con respecto al número dos, Rafa Nadal. Este ha sido el primer torneo que ha ganado Djokovic sobre tierra batida desde que ganase Roland Garros en 2016. Novak está mejorando a medida que se acerca el segundo Grand Slam de la temporada.

Esta victoria le ha dado mucho a Novak: "Siento que esta victoria fue muy importante para mi nivel de confianza porque después del Abierto de Australia no estaba jugando lo mejor posible, no encontraba mi tenis y la consistencia en Indian Wells, Miami y Monte Carlo. Sentí que estaba cerca y necesitaba un poco de empuje, por así decirlo. Y logré una victoria muy importante ayer contra Thiem en un partido muy parejo".

El número uno comentó por encima su partido: "Hoy, a Stefanos, que hizo un partido increíble anoche y ganó a Rafa, probablemente lo afectó un poco. Creo que no se movió tan bien como lo hizo la noche anterior y probablemente estaba un poco cansado. Pero mi objetivo era comenzar bien para tratar de hacer el break lo antes posible, y sentí que siempre estaba dictando el juego. No he perdido un solo set y, por supuesto, es un gran honor ganar este trofeo y ganar en uno de los torneos más grandes del mundo".

El serbio habló sobre las condiciones de la pista: "La altitud aquí en Madrid obviamente afecta mucho al juego y se juega de manera diferente a todos los demás eventos en pistas de arcilla. En un día muy caluroso en Roma, o especialmente en París, la pelota puede rebotar alta y rápida, pero no creo que pueda ser tan rápido como aquí. Probablemente los intercambios serán más largos y va a requerir más resistencia física y emocional, pero estoy listo para ello".

Djokovic habló sobre su mejoría de cara a Roland Garros: "Obviamente, sé cómo hacerlo estratégicamente con mi equipo, cómo aumentar la intensidad del entrenamiento y, por lo tanto, poder llegar a desarrollar mi mejor nivel en los Grand Slams. Pero, al mismo tiempo, no me gusta subestimar a los Masters 1000. Son los torneos más grandes que tenemos en el ATP Tour. Realmente me gusta estar en el momento y dar lo mejor de mí en cualquier torneo en el que esté jugando, cualquiera que sea el partido que tenga que enfrentar. Pero es cierto que los Grand Slams son los que obviamente más valoran históricamente".

El serbio terminó hablando sobre un hipotético partido ante Nadal en Roland Garros: "Bueno, si ese enfrentamiento ocurre en París, eso será la final. Es un camino muy largo para eso, pueden pasar muchas cosas. Quiero decir, ambos podemos perder antes de la final. Si esto no sucede es que ambos estemos en nuestro mejor momento. Ya jugamos este año en Australia, donde creo que jugué bien durante todo el torneo, no había perdido un solo set, y también estaba jugando bien; jugué probablemente mi mejor tenis en una final de Grand Slam. Pero él siempre es un desafío definitivo en arcilla, especialmente en París. Ha perdido cómo, ¿tres veces en toda su carrera en París? ¿Dos, no?. Eso dice el tipo de desafío que significa en París."