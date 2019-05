Rafa Nadal: Estoy muy feliz de volver a una final"

Rafa Nadal jugará la final del Masters 1000 de Roma. El español derrotó a Tsitsipas en las semifinales y se tomó la revancha tras la derrota sufrida a manos del griego la pasada semana en Madrid. Nadal cortó una mala racha de cuatro semifinales consecutivas y se hizo con el pase a su segunda final de la temporada, tras la lograda en el Open de Australia. Rafa continúa invicto en las semifinales de Roma y tratará de levantar su noveno título en la final. La que será la final de Masters 1000 número 50 para el campeón español.

Mejor que en Madrid y gran victoria

Rafa se sintió mejor que su rival: "He jugado un poquito mejor que él. Como ya dije ayer, tú me preguntaste por lo que tenía que hacer. Pues bien, lo que tenía que hacer es jugar bien. La semana pasada no jugué bien en Madrid, hoy ya lo hice mejor. Cuando uno juega mejor es cuando puede empezar a analizar las cosas, si juegas mal es todo más difícil. Hoy golpeando la derecha hice que él no pudiera golpear con su derecha, sin este factor no hubiera podido tener éxito en el partido.

Esta victoria es un gran resultado para él: "Una vez logrado esto, empecé a abrir la pista con el revés, también he sido capaz de restar un poco más adentro que la semana pasada. Es una victoria importante para mí porque he jugado sólido contra un gran jugador que venía de ganar muchos partidos en esta superficie. Ganarle en sets corridos es un resultado muy positivo. Sin embargo, lo mejor es la sensación de estar jugando mejor cada semana, cada día. Eso es lo importante para mí".

Regreso a una final y posible contrincante

Volver a una final es muy positivo para el actual campeón del torneo: "Estoy feliz de volver a una final, por supuesto. También te digo que no es un drama perder en semifinales, es parte del juego, como digo siempre. Estar en la final no es algo increíblemente bueno, sino un proceso por el que hay que pasar para alcanzarlo. Lo principal es que estoy jugando mejor, si juego mejor sé que tendré mis oportunidades de estar en las finales, ganando semifinales como la de hoy".

"Si uno no juega bien es mucho más difícil ganar a los mejores jugadores del mundo, es así. Ahora lo importante era recuperar mi nivel, más allá de estar o no en la final, esa es mi sensación, lo que me hace feliz como jugador. Todavía tengo margen de mejora, pero estoy dando los pasos correctos para conseguirlo", aseguró.

Nadal también habló sobre su posible rival mañana en la final: "Por supuesto, Novak es el favorito esta noche, pero veremos. Diego está jugando bien también. Para mí, la final de mañana representa una oportunidad de jugar contra un gran jugador. Será otro test y espero estar preparado para competir bien. Será complicado, así que veremos si puedo jugar al nivel que necesito para ganar, mejor incluso que hoy".

Triunfo importante y promesas del tenis

La victoria en el día ha sido muy importante: "Cada entrenamiento y cada partido es importante. Cada cosa que ocurre a diario, cada cosa que necesito para mantener la esperanza y la pasión diaria, la actitud correcta. Más que un partido concreto, es un trabajo del día a día. Ganar partidos ayuda, por supuesto, pero también tener la sensación de que estás jugando mejor".

"En Madrid jugué mejor, pero tuve un mal partido en semifinales. Después de perder con Thiem en Barcelona, mi sensación es que había mejorado en energía, veía que estaba cerca de volver al nivel que necesito", reconoció.

El español también habló sobre la diferencia entre los tres mejores del mundo y las futuras promesas: "No lo sé, no puedo estar respondiendo preguntas sobre la NextGen cada semana, cada día. La NextGen es un producto de marketing creado por la ATP, y me parece genial. Lo que pasa es que ellos son jugadores muy jóvenes, al mismo tiempo que muy buenos. Al final del día todos son jugadores de tenis, no podemos comparar los jugadores mayores de 30 con los menores de 21, no hay razón para hacerlo".

Palabras para Tsitsipas

Rafa alabó a su rival también: Podemos comparar jugadores, pero no los de la NextGen con los otros. Tsitsipas está ahora mismo entre los 8 mejores del mundo, es un gran logro, está haciendo muy bien las cosas y tendrá la opción de convertirse en uno de los mejores campeones y ganar títulos importantes en los próximos años. La diferencia entre ellos y nosotros solo la veremos cuando acabemos nuestras carreras, tanto nosotros como ellos".

Rafa ha reconocido que ha pasado por una situación complicada: "Han sido algunos meses duros desde Indian Wells, recuperándome de la rodilla una vez más, no es fácil encontrar rápidamente el camino. Mentalmente es duro de aceptar, mucho, pero es parte del proceso. Hasta que no tuve la opción de entrenar como yo quería, no pude hacer las cosas mejor. Ahí volvieron las energías, la motivación y la pasión. En consecuencia de ello, volvió también el nivel".