Stefanos Tsitsipas: "Llego a Roland Garros con buenas sensaciones"

Stefanos Tsitsipas no pudo repetir victoria ante Rafa Nadal. El griego no pudo repetir la victoria de Madrid ante el campeón español y cayó derrotado ante él por 6-3 y 6-4. Tsitsipas cuajó de nuevo una gran semana pero no pudo lograr esa victoria que le hubiese permitido entrar entre los cinco primeros del mundo. Pese a esta derrota Stefanos llega en un buen momento de forma a Roland Garros, torneo en el que tiene una gran oportunidad para sumar una buena cantidad de puntos.

No ha sido otro Tsitsipas de Madrid a Roma

Tsitsipas es el mismo que el de la semana pasada: "Nada ha cambiado con respecto a la semana pasada. A pesar de lo que diga el marcador he jugado bien, divirtiéndome en la pista, pero en frente Rafa ha jugado a un nivel extraordinario y ha sido el claro ganador del encuentro. Si ya en pista rápida es muy bueno, en tierra lo es aún más. Siento que en arcilla el tiene más tiempo para pensar en su plan de juego y tácticas. Me di cuenta en Madrid lo dificultoso que es vencerlo, pero demostré que en el tenis nadie es imbatible. Me puedo sentir orgulloso por el nivel mostrado estas tres semanas. Hoy me sentí muy cerca del partido a pesar de haber caído en dos sets".

El griego llega a un gran momento al segundo Grand Slam del año: "Estoy muy contento por el nivel que estoy mostrando en tierra batida. Creo que es importante llegar a un torneo como Roland Garros con buenas sensaciones. Además tengo días para hacer más hincapié en lo fallado para cuando llegue los grandes torneos pueda sentirme más completo".

Diferencias entre uno y otro torneo

Stefanos ha reconocido que las condiciones no son las mismas en Madrid y en Roma: "Creo que ha jugado de la misma forma que la pasada semana. Las condiciones de la pista aquí son diferentes a las de Madrid. Aquí es más lenta y supongo que eso le ayuda. Él se siente mucho más seguro consigo mismo y tiene más tiempo para ejecutar su plan. A mi me sucede todo lo contrario, a mi tenis le viene mejor las condiciones rápidas de la pista. A pesar de esto he hecho unas semifinales aquí, que sin duda es un magnífico resultado".

Palabras para la griega Sakkari

Por último, el griego ha alabado la gran semana de su compatriota Sakkari: "Estoy muy contento por ella. Ella está jugando muy bien y se siente muy motivada y cómoda en la pista. Ella es una de las jugadoras más en forma actualmente en el circuito y cuando se siente muy cómoda con su servicio es una tenista muy difícil de batir. Sus golpes de fondo de pista también son bastante buenos. Ya pudisteis ver en la Copa Hopman como peloteaba con Roger Federer. Como he dicho antes, si ella se encuentra inspirada es muy difícil de ganarle. Siento que ambos formamos un gran tándem para Grecia, inspirando a los niños más pequeños para que se interesen en el tenis".