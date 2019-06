Rafa Nadal: "Mientras sea feliz, seguiré estando aquí"

Rafa Nadal una vez más logró el pase a las semifinales de Roland Garros y en ellas se verá las caras con Roger Federer. El español y el suizo se verán las caras por primera vez desde la final de Shanghai en 2017 y por primera vez en París desde aquella final en 2011. El once veces campeón de Roland Garros está feliz por volver a enfrentarse a su eterno rival y también ha destacado la victoria ante Nishikori, algo que le ha dado mucha confianza.

Nadal está muy contento por enfrentar a Federer: "Para ser honesto, personalmente, para mí, lo principal es estar en la semifinal. La forma en que jugué hoy ha sido muy positiva. He estado jugando bien, muy sólido. He ganado buenos partidos contra oponentes difíciles. Estoy feliz con eso. Por supuesto, después, enfrentar a Roger en las semifinales es una cosa extra. Compartimos grandes momentos de nuestras carrera, el uno contra el otro. Ahora viene otro episodio, y estoy feliz por eso y emocionado. Será un momento especial, y siempre es un gran momento jugar ante él, pero necesito jugar muy bien contra él, así que espero estar listo para que eso suceda".

La victoria le ha dado mucho al campeón español: "El desafío es todos los días. Esa es la verdad. Cada oponente es un desafío. Y trato de hacer mi trabajo de la manera correcta y prepararme para el siguiente. Hoy ha sido una victoria positiva contra Kei. Por supuesto, probablemente estaba un poco más cansado que yo, no hay duda de eso. Pero hice las cosas bien, lo que tenía que hacer. Creo que mi pelota está volando bien. He estado, como digo, mejorando mucho durante toda la temporada de arcilla. Y ahora es el momento de jugar al más alto nivel".

Rafa deberá de estar al cien por cien para ganar: "No hay dos partidos iguales. Todos los partidos son diferentes, porque siempre intentamos cosas distintas. Vamos a ver qué pasa. Realmente me espero que juegue agresivo, Cambiando ritmos, yendo a la red. Ese es el plan que me espero, porque está jugando bien y tiene el tenis para hacer eso. Yo tengo que ser sólido. Tengo que golpear la pelota lo suficientemente fuerte. No permitir que él haga las cosas bien, porque a partir de ahí tendrá menos posibilidades. Si soy capaz de jugar bien al tenis y jugar bien con mi derecha y de revés, espero ponerlo en apuros. Si no, estaré en problemas".

Nadal negó que Federer volvió a jugar sobre tierra con el objetivo de enfrentarse a él de nuevo: "No, eso no es cierto. El no dijo eso. No no. Volvió sobre arcilla porque es un jugador que juega bien en todas las superficies. Y sobre arcilla tiene buenas posibilidades de ganar. Esa es su principal razón. Tal vez podamos sumar anécdotas como estas, porque de hecho, va a ser un partido muy especial para él, y también para mí, y por eso siempre han sido partidos especiales. Él estará listo para dar lo mejor que tiene, y yo, también. Lo que haré es tratar de hacer lo mejor posible, para que las victorias que tengo contra él en esta superficie cuenten, y él hará todo lo posible para que sus últimas victorias contra mí tengan su peso. Será realmente un partido particular. Todos lo sabemos. Pero al final solo un partido de tenis."

Nadal está feliz por todo lo que está logrando: "El mérito está en el deseo, la pasión por lo que somos. Lo que mantiene viva la llama es ese deseo, el deseo de jugar, jugar en los escenarios principales donde llevamos todos estos años jugando al tenis, entendiendo que esto no durará para siempre. Así que quiero darme las máximas oportunidades, considerando mi cuerpo y mi mente, porque la mente siempre sigue el cuerpo y la forma física. Así que mientras yo sea feliz haciendo lo que estoy haciendo, seguiré estando aquí. Y por el momento, las cosas están yendo bien".

Verse las caras con Federer y Djokovic es algo para lo que trabaja día a día: "Todo está funcionando sin problemas. Así que aprovecho para disfrutar de todas estas oportunidades. Y luego tengo la posibilidad de vivir momentos especiales en la historia de nuestro deporte. El hecho de jugar tantas veces contra Novak y ​​el hecho de volver a jugar contra Roger en semifinales son momentos para los que estamos trabajando a diario. Más allá del hecho de ganar o no, realmente queremos ser competitivos y luchar. Y disfrutar de eso."

Por último, ha hablado sobre el regreso de Andy Murray: "Para ser honesto, es un poco sorprendente que haya anunciado eso tan rápido. Siempre pensé que iba a encontrar la manera de volver, porque todavía es joven y muy apasionado del juego. Así que estoy feliz de ver que él va a jugar de nuevo. Esa es una gran noticia, primero, para él y para su equipo, y también para su familia, y luego por sus seguidores. Así que es bueno para el mundo del tenis. Feliz por ello, y sobre todo feliz por él".