Thiem: "Jugar contra Nadal aquí es uno de los desafíos más grandes del deporte"

Dominic Thiem logró su primera victoria en cinco sets en Roland Garros. Y ni más ni menos, lo hizo para derrotar al número uno del mundo, Novak Djokovic, y reservar un lugar en la final del domingo. Así, se reeditará la final del año pasado. Después de su partido, Thiem habló con la prensa y esto aquí recogemos sus principales declaraciones.

Lo que necesitará hacer mañana para hacerle frente a Rafa: "Es muy difícil jugar aquí. Es el más grande desafío. Uno de los más difíciles en el deporte en general. Jugué un gran partido en Barcelona seis semanas atrás así que trataré de hacer algo similar. Trataré de mantener las emociones positivas que tengo ahora después de este gran partido. Trataré de ir con una buena mentalidad y veremos".

Sobre cómo se siente físicamente: "Me siento bien. No he tenido partidos muy largos antes de este [partido con Novak]. Sin duda, hoy y ayer han sido días complicados. Es un poco más difícil jugar un partido de cuatro horas con tantas interrupciones que jugar todo de corrido. Pero me siento bien, estoy lleno de adrenalina. No voy a estar cansado y estoy listo para dejar todo lo que tengo mañana en la pista".

Sobre jugar cuatro días seguidos mientras que Rafa llega a la final más descansado: "Creo que esta bien. No es el primera vez que sucede en el tenis y no va a ser la última. Estamos acostumbrados. (...) A veces se supone que tienes un día libre pero por la lluvia u otras cosas tienes que jugar. No tengo problema."

Recordemos que esta es la ocasión número 13 en la que se medirán Thiem y Nadal siendo casi todos los enfrentamientos en tierra batida (solo uno en el US Open). El head-to-head es positivo para el español con ocho victorias.