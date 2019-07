Federer: "Nunca esperé ganar tanto en Wimbledon"

Roger Federer avanzó a las semifinales de Wimbledon tras superar a Kei Nishikori. El suizo entró al partido un tanto errático lo cual le costó un break que sería decisivo para decidir el primer set. A partir del segundo parcial, Federer comenzó a incomodar más al japonés y pudo controlar el partido hasta el final.

En conferencia de prensa, el suizo compartió sus sensaciones sobre esta victoria:

El partido en líneas generales: "Kei es un gran restador y cuando encuentra su ritmo puede ser un jugador muy peligroso. El comienzo fue difícil. Las decisiones que tomé y los grandes tiros que él ejecutaba fue una combinación complicada. Kei fue el mejor jugador en ese primer set. Fue importante tomar esa ventaja inicial en el segundo y luego de eso Kei fue viendo menos y menos oportunidades desde mi servicio. Las cosas empezaron a cambiar."

Un cambio de raqueta: "No lo he pensado y capaz que no lo haga. Estoy bien donde estoy. Cambiar raquetas a cada rato no es algo sencillo. Puedes hacer cambios menores. Además, no se cuánto más voy a jugar. No sé si habrá tiempo para cambiar de raqueta."

Jugar contra Nadal en semifinales: "Ha mejorado mucho en esta superficie en los últimos años. Está jugando un tenis diferente al que solía hacer años atrás. No hemos jugado en césped en un largo tiempo. Está sirviendo mucho mejor y está terminando los puntos más rápido. Ha sido increíble ver lo sano que se ha mantenido. Es lindo jugar de nuevo con él."

Un partido que pueda ser buena referencia para el viernes: "Creo que no el de Roland Garros. Las condiciones fueron un poco diferentes (risas). Quizás la final del Australian Open. Un partido al mejor de cinco sets. Pero igual, no importa. Será complicado. Rafa puede ganarle a todos en cualquier superficie. No es un especialista en tierra batida."

Victoria número 100 en Wimbledon: "Un aficionado me lo recordó cuando estaba firmando autógrafos. Es especial. Han sido varios años viniendo aquí. No estaba pensando en eso mientras jugaba hoy. Es algo lindo. Nunca esperé ganar tanto en Wimbledon."