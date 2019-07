Nadal: "No puedo estar muy orgulloso ni muy satisfecho"

Tras la derrota que sufrió ante Roger Federer, Rafael Nadal pasó por la sala de prensa y respondió algunas preguntas:

Sensaciones sobre primer set: "No me ha parecido un primer set espectacular, sinceramente. Entiendo que al final es Federer contra mí, y eso lo hace más especial, pero personalmente no puedo considerar que ha sido una gran batalla. Más allá del break point salvado, han habido muchos puntos gratis. Es una situación que normalmente no me conviene. No, no he estado tan afinado con el resto, y entonces Roger no ha sentido mucha presión con su servicio. No he conseguido llevarle a ese estrés cuando sacaba."

El cambio tras el segundo set: "Sus devoluciones fueron mejores que las mías. No recibí bien y eso le dio la ventaja de estar en control del partido. El break rápido en el tercer set fue un momento complicado, quizás la clave del partido. Al final del partido comencé a jugar mejor, pero ya era demasiado tarde. Él jugó un tenis muy agresivo."

Lo que admira del juego de Roger: "Lo mismo que durante toda mi carrera. Es capaz de hacer que las cosas difíciles sean fáciles. Pone presión en su oponente todo el rato. Tiene la habilidad de tomar la pelota antes que todos y lo hace muy bien."

¿Te sientes orgulloso de lo que hiciste?: "No he jugado lo suficientemente bien para ganar el partido. He perdido la oportunidad de estar otra vez en una final de Wimbledon. No puedo estar muy orgulloso ni muy satisfecho. Después ya habrá tiempo de analizar el torneo y de sacar las cosas positivas", finalizó.