Australian Open 2020: Ashleigh Barty, la rival a batir

El primer Grand Slam de la temporada está a la vuelta de la esquina y aquí, en VAVEL España, te traemos el análisis del cuadro femenino.

Primer cuadrante:

Ashleigh Barty aparece como la gran favorita de esta sección. La número uno del mundo tiene, a priori, un cuadro favorable para buscar convertirse en la primera mujer australiana en ganar en su tierra desde 1978. La reciente campeona de Adelaide empezará su campaña frente a Lesia Tsurenko, luego vendrían jugadoras como Elena Rybarika, Petra Martic o Julia Goerges antes de un posible choque en cuartos de final ante la siempre complicada Petra Kvitova. Las principales rivales de la checa por su lado del cuadro son Madison Keys y Maria Sakkari.

Segundo cuadrante:

Naomi Osaka y Serena Williams protagonizan la que puede ser la parte más compleja del cuadro. Si bien se prevé un choque entre ambas en los cuartos de final, las dos tenistas deberán superar algunos obstáculos. En la sección de la campeona defensora está Marie Bouzkova y el duelo de primera ronda: Venus Williams ante Coco Gauff. Por el lado de la siete veces campeona aparecen Anastasia Potapova, Dayana Yastremska y Caroline Wozniacki. Recordemos que este es el último torneo de la danesa.

Tercer cuadrante:

Este lado del cuadro es quizás es más abierto de todos debido a que no emerge una gran favorita. En cuanto a ranking, las mejores ubicadas son Simona Halep y Belinda Bencic; sin embargo, ninguna de las dos ha podido alcanzar un gran nivel de competencia en los torneos previos al torneo. La rumana se puede cruzar con jugadoras como Danielle Collins, Karolina Muchova o Elise Mertens en las primeras rondas mientras que la suiza lo haría ante Jelena Ostapenko, Anett Kontaveit o Aryna Sabalenka.

Cuarto cuadrante:

Karolina Pliskova no ha tenido mucha suerte en el sorteo puesto que su camino hacia la final es quizás el más complicado de todas las favoritas. El primer partido de la checa será ante Kristina Mladenovic y para llegar a cuartos de final tendrá que tendrá que lidiar con tenista como Marketa Vondrousova o Angelique Kerber. Como posible rival en cuartos emergen los nombres de Elina Svitolina y Kiki Bertens.

Partidos atractivos de primera ronda: Madison Keys vs. Daria Kasatkina, Karolina Pliskova vs. Kristina Mladenovic. Naomi Osaka vs. Marie Bouzkova, Venus Williams vs. Coco Gauff, Donna Vekic vs. Maria Sharapova y Simona Halep vs. Jennifer Brady.

Posibles cuartos de final: Barty vs. Kvitova, Osaka vs. Serena, Bencic vs. Halep y Svitolina vs. Pliskova.