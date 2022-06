Cilic aplasta a Medvedev y está en cuartos de Roland Garros

Daniil Medvedev no logró superar a Marin Cilic y se tuvo que marchar de Roland Garros, de manera prematura, en octavos de final.

El duelo más recordado entre ambos quizás sea el del año pasado en Wimbledon, donde el ruso logró remontar estando dos sets abajo, para avanzar a octavos de final en aquel momento.

El croata comenzó avasallando e imponiendo su ritmo ante un impávido número 2 del mundo que no hallaba respuestas al juego de su rival. Marin logró quebrar para ubicarse 4-2 en el score y terminó cerrando la manga con marcador de 6-2, doblegando nuevamente el servicio del ruso.

En el segundo set, un drop que quedó a merced del croata le dio el quiebre para tomar el impulso necesario para mantener el nivel demostrado. El campeón del US Open de 2014 se impuso 6-3 para tomar dos parciales de distancia.

El ruso continuó con vacilaciones, comenzó la tercera manga con una doble falta y terminó cediendo el servicio, en dos ocasiones, para que el croata tome ventaja de 4-0. A la postre, Cilic supo imponerse nuevamente 6-2 para sentenciar su victoria.

