Nadal se sobrepone, vence a Auger-Aliassime y se enfrentará a Djokovic

Rafael Nadal y Felix Auger-Aliassime se enfrentaron en una verdadera batalla en los octavos de final de Roland Garros. En la previa se habló mucho considerando que Toni Nadal, tío del 13 veces ganador de la “Copa de los Mosqueteros”, es uno de los entrenadores del joven tenista canadiense.

En el primer set, Felix rápidamente tomó ventaja, sorprendiendo a Nadal, y se impuso por 6-3, para comenzar a abrir cierta incógnita sobre el resultado.

En el segundo y tercer set, el balear comenzó a empujar y superó a su rival, con un buen nivel, demostrando lo grande que es en la pista Philippe Chatrier. Rafa logró imponerse 6-3 y 6-2, para ponerse en ventaja sobre su rival.

El canadiense no bajó la toalla y a fuerza de precisos y potentes saques, logró tomar ventaja en la cuarta manga y ganarla por 6-3, para llevar el juego a un quinto y decisivo parcial.

El trámite del último set fue parejo, hasta que Rafa logró quebrar y tomar ventaja 5-3. Sacó para ganar el duelo y no falló, para seguir en competencia y citarse con Novak Djokovic por un lugar en semifinales. Ambos se enfrentaron por última vez en semifinales del mismo torneo el año pasado, con victoria del serbio, quien luego fue campeón.

LEGENDARY@RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL