Kasatkina y Swiatek cara a cara por un puesto en la final

La vigésima cabeza de serie Daria Kasatkina se impuso ante Veronika Kudermetova por 6-4 7-6 en el duelo correspondiente a los cuartos de final del Grand Slam parisino.

Se inició el duelo con dos saques directos de Kudermetova y su juego la llevó pronto a una rotura. No obstante, gracias a una profundidad pocas veces vista en ella, rompió pronto, llegando al 5-4 a su favor tras un tiro cruzado con su derecha. Fue entonces cuando Kasatkina se agarró fuerte con su juego en el siguiente juego para llevarse el primer set.

En el segundo, rompiendo Kasatkina en el 2-1 a la quinta bola de rotura, esa ventaja la mantuvo hasta el 5-4, sirviendo para el partido, pero tras un mejor juego de su rival, Kudermetova igualó a cinco el segundo set, que se decidiría instantes más tarde en el tie-break.

Entonces Kasatkina forzó errores de su rival, teniendo una gran ventaja de 6-1, pero Kudermetova levantó consecutivamente cuatro bolas de partido, sin embargo, al llegar la quinta, Kasatkina cerró un intenso peloteo de 26 golpes con una gran dejada, que su rival dejó en la red.

Tras el duelo comentó que “fue difícil de manejar el partido, ya que quería ganar todos los puntos, y a veces sientes que se te escapa la victoria de las manos. Estoy feliz con la manera que luché en la pista y con avanzar a la semifinal de un Grand Slam como este”.

Se enfrentará a Iga en semifinales, que lanza dardo a la organización

La polaca Iga Swiatek sigue de dulce, llegando a su 33ª victoria consecutiva para llegar a las semifinales de Roland Garros ganando a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 6-2.

Iga Swiatek sigue intratable, sea en la superficie que sea y lo ha vuelto a demostrar, logrando la victoria número 33 de manera encadenada venciendo a Jessica Pegula en dos sets en un partido en el que en apenas hora y media se metió en las semis, encajando solo cinco juegos y ganando los cuatro últimos juegos del primer set que se llevó en 45 minutos.

Misma tónica tuvo el segundo set, con una Iga que supo sufrir en el tercer juego para llevárselo con su saque y romper a continuación para colocarse 3-1 e inmediatamente después con su saque y por la vía rápida, llevarse el 4-1.

Pese a llevárselo fácil Pegula el 4-2 con su servicio, sería un espejismo, ya que dos juegos después cerró Iga Swiatek al resto, si bien es cierto que a la cuarta opción que dispuso de cerrar el duelo.

Pese a la victoria, Iga se mostró enfadada con la organización, debido a la ausencia de duelos femeninos en las sesiones nocturnas: “Es bastante decepcionante, pero no queda otra que aceptar esta decisión. Me gustaría que mi tenis fuera entretenido, ya que juego por y para los aficionados. Percibo muchas críticas infundadas sobre el tenis femenino diciendo que no somos consistentes. Pienso que eso es algo bueno y una ventaja, ya que nunca puedes dar nada por hecho en ningún partido”, concluía así su crítica la semifinalista de Roland Garros.