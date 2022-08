USTA deja en claro que Djokovic no podrá competir en el US Open

Desde hace meses se viene hablando sobre la participación de Novak Djokovic en el último Grand Slam del año, debido a que el serbio no está vacunado contra el Covid-19 y Estados Unidos exige el esquema completo de inmunización para ingresar a su territorio.

Como se sabe, en el pasado se generó todo un escándalo con la expulsión del reciente campeón de Wimbledon de Australia, cuando quiso disputar el primer Grand Slam del año, sin recibir las dosis contra el virus.

Comunicado

Ahora, la USTA emitió un comunicado anunciando que, si bien el torneo no tiene un mandato de vacunación, se adherirá a la política federal, de acuerdo a lo reportado por Fox News.

“Según el libro de reglas de Grand Slam de la ITF, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los campos del cuadro principal individual, masculino y femenino, según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento”, menciona el escrito.

“El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los EE.UU. con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, deja en claro.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., los ciudadanos no estadounidenses deben estar completamente vacunados y mostrar prueba de las vacunas para ingresar al territorio, con ciertas “excepciones limitadas”.

“Hay más posibilidades de que el director del torneo de Umag me invite y gane el torneo a que Novak Djokovic pueda jugar el US Open”



🗣️ Goran Ivanisevic a Slobodna Dalmacija pic.twitter.com/JummOdHghV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 20, 2022

Ante esta situación, es poco menos que imposible que el tenis serbio participe del último torneo grande del año, considerando que él no declinará en su posición sobre la vacuna contra el Covid-19.

En los últimos días, fans del serbio montaron una campaña en la cual recolectan firmas para que pueda disputar el evento, sin embargo por el panorama la cuestión quedará en el anecdotario.

Torneos

Nole actualmente tiene 21 Grand Slams ganados y está en la carrera por ser el tenista con mayor cantidad de torneos grandes, actualmente cuenta con uno menos que el español Rafael Nadal.

Djokovic fue campeón en Flushing Meadows en 2011, 2015 y 2018. En 2021 fue finalista, pudiendo vencer en los cuatro grandes al hilo, pero fue superado por el ruso Daniil Medvedev.