Musetti vence a Alcaraz en final con polémica y es campeón en Hamburgo

Dos de los tenistas más prometedores en el largo plazo se enfrentaron en la final del ATP 500 de Hamburgo. Lorenzo Musetti logró superar a Carlos Alcaraz, quien hasta el momento no conocía de derrotas en las finales disputadas.

El juego comenzó con quiebres para ambos lados, sin embargo, el duelo se fue estabilizando en cuanto al desempeño para ambos. El italiano logró doblegar el saque de su rival en el momento oportuno, por lo que se ubicó 5-3 en el score, para luego cerrar con su saque y sentenciar la primera manga por 6-4.

En la segunda manga, Lolo siguió mandando y consiguió un tempranero quiebre. Mantuvo la diferencia y sirvió para campeonato estando 5-4 en el score.

Sacando, el italiano estuvo 0-15 abajo y la siguiente bola tuvo un doble pique que no fue advertido por la jueza de silla. Musetti ganó el punto e igualó 15-15. Alcaraz reclamó, incluso, a su adversario, pero fue en vano, significando la gran polémica de la jornada.

El murciano sacó a relucir su fortaleza mental y levantó puntos de campeonato en ese game y terminó quebrando, para igualar 5-5. Se trató de la polémica más importante del juego.

El segundo parcial se fue al desempate, donde Carlitos logró imponerse 8-6 y llevar la final a un tercer set.

La tercera manga estuvo pareja, cada uno se esforzó por mantener el servicio, sin embargo, en el décimo game es en donde el español flaqueó y su rival pudo marcar la diferencia de manera definitiva para ganar 6-4.

