Rublev es campeón en Monte-Carlo al vencer en una final épica

Andrey Rublev llegó al juego con antecedentes destacables en polvo de ladrillo, es más, había sido finalista en Monte-Carlo en 2021. En el torneo dejó a rivales fuertes como Karen Khachanov y Taylor Fritz, por lo que su tenis estaba bien afilado.

Por su parte, el joven danés Holger Rune, también tuvo un buen desempeño en rondas previas, eliminando a favoritos como Daniil Medvedev y Jannik Sinner.

El duelo, en su trámite, tuvo emociones cambiantes para ambos oponentes, sin embargo fue el ruso el que mostró mayor aplomo y se quedó con el título.

En la primera manga, Rune exhibió mayor agresividad, tomó ventaja, luego fue igualado, pero finalmente supo quebrar y quedarse con el parcial por 7-5.

Rublev salió con todo en el segundo set y encontró los golpes certeros para tomar amplia ventaja e imponerse por 6-2, dejando la definición para el tercer parcial.

La manga definitiva fue un sube y baja de emociones, considerando que el joven danés tomó ventaja de 4-1 y pudo ponerse al frente 5-1, pero no lo logró.

El ruso elevó su nivel e igualó el score 5-5, lo que incidió en el ánimo de su rival. Rune perdió la cabeza, envió a las gradas dos bolas y recibió un warning. Rublev supo aprovechar ese momento y quebrar para ubicar 6-5, con el saque a favor.

MONTE RUBLO 🏆🇲🇨 @AndreyRublev97 fights back from the brink to claim his MAIDEN MASTERS 1000 TITLE!! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/oI8KlnEYqf

Andrey, que todavía no había ganado un título de la categoría Masters 1000, sentenció el 7-5 en el tercer set con un ace y se desplomó en la arcilla monegasca.

En su primera final, en 2021, Andrey había sido superado claramente con el dos veces campeón de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas. En esta oportunidad, demostró mayor madurez y aplomo.

Heart of a champion ❤️



Let it be said: @AndreyRublev97 never, ever gives up#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OYCP2DX23a