Medvedev es imbatible ante Sinner y se corona en Miami

El exnúmero 1 del mundo Daniil Medvedev es el campeón del Miami Open tras superar a Jannik Sinner, quien a su vez venció en semifinales a Carlos Alcaraz, en un muy disputado duelo.

El ruso campeón del US Open de 2021 se mostró en mejor forma que el italiano durante el juego final, de uno de los torneos más importantes de la gira, exceptuando los Grand Slams.

El antecedente más reciente entre ambos tenistas fue la final de Rotterdam, donde el exnúmero 1 del mundo tuvo que sudar y mucho para coronarse como el campeón. En esta ocasión, pudo llevarse el cetro en sets corridos.

El juego comenzó parejo, cada uno buscando la ventaja inicial, la cual llegó para Sinner mediante un quiebre para ubicarse 3-2 con saque a favor. Medvedev fue paciente y tras dos bolas en la red de su rival consiguió igualar 3-3, tras doblegar el servicio de su rival.

Cuando parecía que el primer set se iba a un desempate, el ruso consiguió un quiebre fundamental para embolsar la manga inicial por 7-5.

Jannik acusó el golpe y dejó a su oponente en el score en el segundo parcial. Daniil se ubicó 4-1 tras quiebres sucesivos y luego solo necesitó mantener su servicio para vencer 6-3.

Meddy with a special shoutout to the fans following his first #MiamiOpen title! 🗣️🏆 @DaniilMedwed pic.twitter.com/ippMs4uYkh