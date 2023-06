Alcaraz pasa por Musetti sin complicaciones y está en cuartos de Roland Garros

En un duelo de jóvenes en la Philippe Chatrier, el español Carlos Alcaraz se impuso al italiano Lorenzo Musetti, sin mayores oposiciones y está en cuartos de final de Roland Garros.

El murciano una vez más mostró de qué está hecho, dominando en momentos cruciales para sacar ventaja en el score y terminar superando a Lolo en sets corridos.

Parecía que el italiano comenzaría a ganar preponderancia en el primer set, ya que se puso 2-0 arriba; sin embargo, la reacción de Carlitos fue furibunda, consiguió cinco games seguidores y remató la manga por 6-3.

En las dos siguientes mangas, el ritmo del murciano continuó siendo constante, a pesar de los esfuerzos de su rival, que trató sacando todas sus armas, pero no logró generar peligro. El número 1 del mundo acabó sellando una victoria por 6-3, 6-2 y 6-2.

World No.1 @carlosalcaraz looked every bit the part with his fourth round win over Musetti.



Highlights of the day by @emirates #FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/gYfn9BkH2G