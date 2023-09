Sakkari, campeona del Open de Guadalajara, logra su primer título WTA 1000

Llegó la revancha para la tenista griega María Sakkari luego de un récord personal de 6 finales perdidas de 6 disputadas (todas en superficie de cancha dura). En esta ocasión logra la hazaña y alza su primer trofeo no solo en dicha superficie sino también su primer WTA 1000 en el Guadalajara Open en México.

La jugadora griega sembrada número 2 del torneo, llegó por segundo año consecutivo a la gran final del Guadalajara Open, siendo la amplia favorita al titulo por el público mexicano, en esta ocasión ante la norteamericana Caroline Dolehide.

Tras una semana con muchos duelos espectaculares en tierras mexicanas, arrancó la primera final para la tenista Caroline Dolehide y séptima (en cancha dura) para Sakkari, todo ante un lleno total en el estadio principal de Guadalajara.

Con un juego ofensivo de parte de ambas tenistas, el primer set fue para la griega donde sus característicos golpes profundos con fuerza y velocidad le permitieron ganarlo con un 7-5 a su favor.

La tenista de 25 años y número 111 de ranking de la WTA, Caroline Dolehide no se dio por vencida e intentó usar la potencia de María a su favor, sin embargo, no pudo aprovechar el momento en que tuvo la posibilidad de quiebre en el quinto 'game' del segundo set; Sakkari pudo mantener la calma en ese momento y con el apoyo del público mexicano superó la presión y logró mantener su servicio.

A partir de este instante, el juego de la griega creció y concretó dos 'breaks', con ello, Sakkari ganó mayor confianza, entregando un tenis muy lúcido con muchas bolas profundas a los extremos de la cancha, lo que generó muchos errores no forzados de la norteamericana, de esta manera generó el último 'break' del partido para cerrar así el segundo set con un 6-3 que le dio el campeonato del Guadalajara Open.

This one's yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA