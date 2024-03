Carlos Alcaraz ha solventado las dudas, que pudo dejar su primer set en Indian Wells. El tenista español ha sido muy superior frente a Auger-Aliassime y se ha impuesto por la vía rápida. 6-2 y 6-3 en 1 hora y 18 minutos.

El encuentro arrancó con los dos tenistas manteniéndose fiables con el servicio a favor. En el quinto juego del primer set y en su primera bola de rotura la aprovechó Alcaraz para desnivelar el encuentro. Volvió a romper en el séptimo juego y acabó cerrando con el servicio. Eso sí, antes tuvo que salvar una bola de rotura, la única opción de quiebre que tuvo su rival.

El tenista de El Palmar, muy serio y concentrado, inició la segunda manga sin relajarse y apretó en el primer juego del segundo set al resto para romper el servicio. Con el 1-3, el canadiense se agarró al encuentro salvando dos bolas de rotura. Eso sí Auger, que cometió hasta 10 errores no forzados no ganaba puntos tranquilos y el número 2 del mundo esta vez cerró bien el encuentro.

Muy sólido Carlos, que parece ya recuperado al 100% del tobillo. Hoy ha demostrado que cuando sube el nivel es muy complicado competirle. Está por ver si lo sigue subiendo en las próximas rondas, ya que en el horizonte se encuentra Jannik Sinner en semifinales y Novak Djokovic en la final.

El tenista húngaro será el próximo rival de Carlos Alcaraz. Ha derrotado ya a Rodionov, Jarry, verdugo del murciano en Buenos Aires y en dieciseisavos de final a Seyboth Wild. El martes el murciano tiene una oportunidad de revancha, ya que Fabian Marozsan, sorprendió el año pasado a Alcaraz en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Su mejor triunfo de su vida venciendo al actual número 2 del mundo en dos sets.

