Día inolvidable para Camila Osorio que delante de su público ha conquistado el WTA 250 de Bogotá. Ha superado a la cabeza de serie Marie Bouzkova por 6-3 y 7-6 tras 1 hora y 57 minutos.

La tenista de 22 años, número 85 en el ranking WTA ha tenido una espectacular semana en su país donde sólo ha cedido un sólo set y fue en los cuartos de final frente la segunda cabeza de serie, la alemana Tatjana Maria.

Este domingo su rival era Marie Bouzkova, que también llegaba a la última ronda del torneo tras haber cedido apenas un set. La checa era la favorita del torneo a pesar de llegar con un dubitativo inicio de 2024, con tan sólo cinco victorias.

Los dos primeros juegos fueron dominados por el resto. Logró el break primero Bouzkova, aunque en el siguiente juego respondió Camila Osorio. En el cuarto juego de nuevo rompió el servicio la tenista sudamericana para tomar ventaja, que le llevó a imponerse en el primer set.

En el segundo set, Camila también arrancó bien y logrando el break en el primer juego se colocó con un 2-0. No tardó en despertar Marie, que no quería que se le escapará el partido y devolvió la igualdad en el marcador. Con el 5-5, la tenista local logró una nueva rotura y servir para hacerse con el título. Sin embargo, a pesar de llegar a tener una bola de partido la checa la levantó y ganó con el resto para forzar el tie-break. En este, aunque empezó Bouzkova con un 0-2, le dio la vuelta Camila Osorio, que en su tercera oportunidad de cerrar el encuentro lo consiguió tras un punto largo.

Queen of Bogota, AGAIN 🏆🇨🇴



Colombia's @CamiOsorioTenis defeats top seed Bouzkova to win her second Hologic WTA Tour title on home soil!#CopaColsanitasZurich pic.twitter.com/ga3eN9GNyW