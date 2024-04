Danielle Collins está en un gran momento de forma. Tras llevarse hace ocho días el Masters 1000 de Miami este domingo ha repetido título, de nuevo en suelo estadounidense conquistando el WTA Charleston. Ha arrollado a Daria Kasatkina, venciendo por 6-2 y 6-1 en 1 hora y 19 minutos.

A pesar de no ser cabeza de serie, Collins que jugaba en casa era la favorita en la final. Eso que en frente tenía a Daria Kasatkina, número 11 del mundo, cuarta favorita en el torneo y que superó en la ronda de semifinales a la primera cabeza serie, Pegula.

Collins salió a arrasar desde el primer juego y se colocó en el inicio con un 3-0 a favor. Aunque para lograr el break tuvo que trabajarlo en un juego muy largo de 21 puntos donde la tenista rusa salvó tres bolas de rotura, pero no pudo con la cuarta. En el cuarto juego tuvo la estadounidense otras dos bolas de rotura, pero no las convirtió. Sí lo hizo con el 5-2 en el marcador para cerrar el primer set.

El segundo set, Danielle no quería sorpresas y empezó con un 5-0, sin ceder ni un sólo punto con el servicio en los dos primeros juegos y logrando dos breaks. Además tuvo que salvar dos bolas de rotura, las dos únicas en contra que tuvo la estadounidense, que acabó cerrando el encuentro con una volea en la red.

