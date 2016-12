Anuario VAVEL 2016. Karolina Pliskova: una cañonera anda suelta

Google Plus

El año de la tenista checa ha sido impresionante, pasando de ser una jugadora un tanto irregular a principios de año, a estar en las WTA Finals y ganar un Grand Slam.

Estilo de juego dominante

Gracias a su poderío físico, Karolina puede imprimir a la bola mucha fuerza, con lo que si se planta bien en la pista, es practicamente imbatible y los puntos suelen ser de dos o tres golpes si es ella quien coge la iniciativa del punto. El dominio comienza desde el saque, ya Ha sido la jugadora con más saques directos esta temporada con un total de 530 que es una jugadora bastante alta (1.86 m) por lo que es uno de sus golpes predilectos junto a la derecha. Es una tenista que si domina desde el minuto uno es muy difícil de superar, pero pese a su altura sabe como desplazarse por el fondo de pista aunque es lo que más le cuesta.

Inicio flojo pero prometedor

Su temporada comenzaba en el torneo de Sidney, donde no pudo pasar de la tercera ronda del torneo ya que perdió con Simona Halep. Posteriormente llegaba el Australian Open, donde también caería en tercera ronda frente a Ekaterina Makarova. No era un inicio prometedor, pero con la llegada de la gira americana Pliskova llega a las semifinales de Indian Wells y comienza a enseñar su verdadero potencial.

Temporada de tierra para olvidar

Al ser un jugadora dominante, como ya se ha dicho ntes, el polvo de arcilla no es la superficie que más le favorezca a su estilo de juego, dado que el bote de la bola es mucho más alto y los golpes planos no son tan efectivos y así se vio reflejado, ya que su mejor resultado fue unos cuartos de final en Praga, pero en los demás torneos disputados en esta superficie tuvo una presencia casi testimonial ya que no pasaba de segunda o tercera ronda.

Buenas sensaciones antes del parón

Tras la temporada de tierra, llega la hierba donde se sintió mucho más cómoda. Tanto es así que consiguió el título de Nottingham donde derrota en la final a la americana Alison Riske en un partido muy reñido que se decantó del lado de la tenista nacida en Louny por los pequeños detalles 7-6 y 7-5. A continuación llegó Wimbledon donde por tercera vez consecutiva en este año no pasaba de tercera ronda de un Grand Slam, algo que parecía que se le atragantaba, pero las sensaciones y el juego eran más que positivas y satisfactorias.

El US Open como confirmación

Tras el parón veraniego, vimos a una Pliskova más dominante si cabe y menos errática, algo que condicionaba mucho sus partidos, y junto a las mejoras en su juego hizo una gira antes del US Open magnífica, en la que salió campeona de Cincinnati, donde tuvo que vencer en la final a Angelique Kerber. El nivel ya estaba establecido, ahora había que darle continuidad y por fin pudo lograrlo. En Flashing Medows consiguió llegar hasta la final para volver a enfrentarse a Angelique Kerber, esta vez la que ganó fue la alemana que además conseguía el número uno, premio a una temporada de ensueño. El haber ganado un torneo como cincinnati y llegar a la final de un Grand Slam, hizo que su posición en el ranking ascendiera hasta la sexta posición, siendo la primera checa en el ranking WTA. Posteriormente en el WTA Finals no pasó del round robin, pero el trabajo ya estaba hecho.

La mejora de la tenista checa ha sido más que evidente, por lo que la siguiente temporada se le va a exigir lo mismo o más. Es una tenista que puede llegar más alto, pero para ello va a tener que mejorar ciertos aspectos como el minimizar los errores no forzados en los partidos y tener periodos de regularidad, eliminando los altibajos para ser costante.