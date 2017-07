Djokovic abandona Wimbledon ante Berdych por problemas en el brazo

Día de sorpresas en los cuartos de final de Wimbledon. A la derrota del vigente campeón y número uno mundial, el escocés Andy Murray, a manos del estadounidense Sam Querrey se ha unido la retirada del segundo cabeza de serie y tres veces ganador aquí, el serbio Novak Djokovic, por molestias en el brazo derecho. El de Belgrado, que disputaba por segundo día consecutivo un encuentro al mejor de cinco sets ya iba set abajo y 'break' abajo cuando decidió parar por esas molestias en el codo facilitando, de esta manera, al checo Tomas Berdych el pase a la penúltima ronda del Grand Slam británico.

En lo poco que se jugó, Berdych se mostró muy consistente con su primer servicio con 25 puntos ganados de 27 posibles, un 93% de efectividad Pese al gran dominio del serbio en el cara a cara, 25 victorias por sólo dos derrotas, a Berdych se le vio más convencido que nunca de quebrar esa interminable racha en contra ante su rival de hoy. El checo imprimió mucho ritmo a cada uno de sus golpes en una superficie, además, en la que históricamente siempre se ha mostrado muy cómodo. Djokovic mantenía el equilibrio pero no se notaba tan suelto como su rival, algo que se hizo notar en la muerte súbita en la que se terminó dilucidando el primer set.

Quizá en otro momento Berdych hubiera sido presa de su ansiedad pero hoy no iba a ser así. El finalista de este torneo en 2010 se llevó un desempate en el que mandó de principio a fin. Ya en el cambio de lado y con un 5-1 claro en contra, Djokovic pidió la asistencia del fisioterapeuta para inmediatamente después de que finalizara el 'tie-break'. Tras el cambio de lado el milagro no se produjo y el serbio cedió el desempate por 7-2 tras una volea que casi no tocó la red y en la que evidenció que no estaba ni mucho menos al 100%.

Djokovic no arriesga y se retira

Como se había anunciado, tras terminar el primer set Djokovic fue atendido de sus molestias en el brazo derecho. El balcánico pidió el tiempo médico habitual de tres minutos pero tras la reanudación se comprobó enseguida que era algo serio.

Esta es la tercera semifinal de Berdych en Wimbledon y la séptima de Grand Slam Ajeno a los problemas de su rival, Berdych siguió a lo suyo. El checo no perdió la concentración y comenzó el segundo set con la autoridad con la que había cerrado el primero, rompiendo el servicio de Djokovic para ponerse con 2-0 y saque. Pero tras fallar con su derecha en el primer punto del siguiente juego, Djokovic dijo basta y decidió que lo mejor era no arriesgar comunicando su retirada, primero al juez de silla y después a un sorprendido Berdych.

De esta manera, Novak Djokovic cierra del peor modo posible una gira de hierba en la que hasta el día de hoy no conocía la derrota y se despide también de recuperar el número uno del mundo que seguirá ostentando Andy Murray pese a su derrota de hoy ante Querrey. Berdych, por su parte, reafirma su buen hacer sobre hierba aunque por un puesto en al final se las tendrá que ver con el gran favorito para llevarse el torneo, que ya lo era pero ahora, a priori más, como es el suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie y que persigue su octavo título en la hierba del All England Club.