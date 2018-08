Europei nuoto sincronizzato: argento amaro per il duo misto Minisini/Flamini

Archiviato il bronzo conquistato dalla coppia Linda Cerruti-Costanza Ferro nella routine del duo tecnico, prima medaglia azzurra agli Europei di Glasgow 2018, spazio alle emozioni di un coinvolgente duo misto, quello formato dalla coppia Giorgio Minisini/Manila Flamini. Forti del titolo iridato conquistato a Budapest un anno fa, proprio nella routine tecnica, gli azzurri hanno provato a confermarsi davanti alla Russia accompagnati ancora una volta dall'emozionate melodia “A scream for Lampedusa” di Michele Braga.

Stessa musica, esercizio diverso da quello presentato dodici mesi fa. Rivisto, perfezionato seppur intatto in forza e bellezza, a sostegno di un tema di grande attualità. Questa volta però, l’affiatamento e l‘armoniosità mostrata in vasca, non sono bastate alla coppia azzurra per avere la meglio sul duo russo formato da Aleksandr Maltsev e Mayya Gurbanberdieva. I giudici hanno penalizzato Minisini/Flamini per alcune imperfezioni nel sincronismo seppur in altre sequenze l’esercizio era apparso perfetto. Il punteggio finale di 88.6973 (26.3000 nell’esecuzione, 26.9000 nell’impressione artistica e 35.4973 nella difficoltà della routine) conferma dunque l’argento ottenuto nella competizione continentale a Londra 2016 e lascia l’amaro in bocca ai due atleti. La coppia russa infatti, oro europeo, ha commesso diversi errori nel corso della propria esibizione, premiata alla fine con il punteggio di 89.5853, apparso eccessivo. Bronzo per la Spagna con il punteggio di 82.32370.