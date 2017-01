Futsal, il meglio del calcio a 5 in esclusiva su Fox Sports

foxsports.it

Si arricchisce il pacchetto sportivo che Fox Sports mette a disposizione degli abbonati Sky al canale 204 della piattaforma digitale. Il canale, infatti, ha annunciato l'acquisto per la stagione sportiva 2016/2017 in esclusiva degli eventi principali del campionato futsal, cioè del calcio a 5.

Nel concreto, grazie all'accordo raggiunto con la Divisione Calcio a 5 Final Four di Winter Cup, Final Eight di Coppa Italia di Serie A e playoff scudetto saranno visibili sui canali 204 e 205 di Sky. Una bella novità per tutti gli appassionati del calcio indoor che fino a questo momento potevano seguire a fatica le partite e le giocate su parquet. Già annunciate anche le date da segnarsi per godersi i primi appuntamenti in diretta: martedì 7 e mercoledì 8 febbraio Pescara, Lollo Caffè Napoli, Luparense e Acqua&Sapone Unigross giocheranno la quarta edizione della Winter Cup. In primavera, poi, a marzo, le prime otto classificate al termine del girone di andata (oltre alle quattro squadre già citate, anche Kaos Futsal Ferrara, Axed Group Latina, Ma Group Imola e Cioli Cogianco Genzano) torneranno in campo per la Final Eight di Coppa Italia. A maggio e giugno, infine, i playoff scudetto, sempre live.