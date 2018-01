Olimpiadi PyeongChang: i convocati azzurri della FISG - Source Own Work, autore foto Mona-Mia (CC BY-SA 3.0)

Prende forma il contingente azzurro per la rassegna olimpica in programma a PyeongChang. Dopo le nomine, ancora parziali, della Fisi, è il turno della FISG. Nel complesso, 32 atleti e quattro discipline sportive: curling, pattinaggio di figura, pattinaggio velocità e short track. All'interno, personaggi di spicco del movimento invernale. Arianna Fontana, regina a Dresda in sede europea, è la portabandiera di casa Italia - in tema short track, attenzione anche a Martina Valcepina - Carolina Kostner, terza a Mosca e ancora sul podio continentale nel pattinaggio di figura, è un'icona a livello mondiale. Curiosità desta poi il pattinaggio velocità, riflettori su Ghiotto, Giovannini, Tumolero e Lollobrigida. Infine il curling, con Retornaz a capo di una nazionale pronta a stupire.

CURLING (5)

Uomini (5): Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Retornaz

PATTINAGGIO DI FIGURA (11)

Uomini (5): Marco Fabbri, Matteo Guarise, Ondrej Hotarek, Luca Lanotte, Matteo Rizzo

Donne (6): Anna Cappellini, Nicole Della Monica, Charlene Guignard, Carolina Kostner, Valentina Marchei, Giada Russo

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (9)

Uomini (6): Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Mirko Nenzi, Nicola Tumolero

Donne (3): Francesca Bettrone, Yvonne Daldossi, Francesca Lollobrigida

SHORT TRACK (7)

Uomini (2): Yuri Confortola, Tommaso Dotti

Donne (5): Arianna Fontana, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Lucia Peretti, Martina Valcepina