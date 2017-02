Sci Alpino, Crans Montana - Super G femminile, l'ordine di partenza - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images Europe

Combinata delle polemiche ad aprire il week-end di Crans Montana. Neve e cadute, rinvio e assenze. La furia, via social, di Lindsey Vonn, un lampo azzurro. Federica Brignone chiude alla grande la manche veloce, poi, perfetta, scivola via tra i pali stretti. Un successo che cancella l'amarezza iridata, che nobilita ulteriormente la stagione. Oggi si riparte, Super G, Kajsa Kling la prima ad uscire dal cancelletto.

Attenzione alla voglia di riscatto delle americane, Shiffrin e Vonn alla testa di un gruppo folto e di qualità. La prima donna di Coppa parte con il 2, la Vonn con il 17. A St Moritz, sede del recente mondiale, assente la Shiffrin - attenta a rifinire la condizione in vista delle prove tecniche - fuori dal podio Lindsey. La sorpresa Schmidhofer - oro mondiale - scatta con il 9, difficile ipotizzare un'altra giornata di gloria. Prima di lei, profili interessanti, per il successo parziale e per la classifica di specialità. La Venier, seconda a Garmisch, ha il 3, la Stuhec, prima a Cortina e terza alle spalle della Weirather nella corsa alla coppetta di Super G (in realtà seconda, la Gut, al momento al comando, è ai box), il 5. La slovena approda qui dopo la vittoria nell'ultimo Super G di coppa, a Cortina. La citata Weirather ha il numero 7, la Rebensburg il 13.

Diverse azzurre con ambizioni reali. La sfortunata Schnarf parte con il 4, Francesca Marsaglia con il 10, Elena Curtoni - la miglior italiana al mondiale - con l'undici. Sofia Goggia - fuori ieri - ha il 15, la Brignone il 19.

Le sciatrici al via sono 63, si parte alle 10.30. Diretta Raisport ed Eurosport.

Le prime trenta

1 1 KLING Kajsa Head

2 2 SHIFFRIN Mikaela Atomic

3 3 VENIER Stephanie Atomic

4 4 SCHNARF Johanna Fischer

5 5 STUHEC Ilka Stoeckli

6 6 MOWINCKEL Ragnhild Head

7 7 WEIRATHER Tina Atomic

8 8 ROSS Laurenne Voelkl

9 9 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

10 10 MARSAGLIA Francesca Voelkl

11 11 CURTONI Elena Head

12 12 TIPPLER Tamara Voelkl

13 13 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

14 14 WORLEY Tessa Rossignol

15 15 GOGGIA Sofia Atomic

16 16 GOERGL Elisabeth Head

17 17 VONN Lindsey Head

18 18 SUTER Fabienne Dynastar

19 19 BRIGNONE Federica Rossignol

20 20 SUTER Corinne Head

21 21 FLURY Jasmine Stoeckli

22 22 SIEBENHOFER Ramona Head

23 23 MIRADOLI Romane Dynastar

24 24 NUFER Priska Dynastar

25 25 TVIBERG Maria Therese Head

26 26 HAASER Ricarda Fischer

27 27 FANCHINI Elena Dynastar

28 28 SCHEYER Christine Head

29 29 HAEHLEN Joana Voelkl

30 30 WILES Jacqueline Rossignol

L'ordine di partenza completo