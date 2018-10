Legabasket: risultati e tabellini della 28esima giornata

Il doppio testa-coda in programma nella 28esima giornata del campionato di Serie A si risolve nel modo più imprevedibile. Senza Goudelock (può essere un'attenuante? No) Milano cede in casa con Pesaro, pregiudica la conquista del primo posto e regala, come già l'anno scorso, un jolly alla Vuelle in chiave salvezza. Venezia invece non fa sconti, travolge Capo d'Orlando (priva di Lidhokey), dà spazio a tutto il roster e chiude la domenica potendo guardare tutti dall'alto in basso. La sconfitta di Brescia a Cremona, con la Vanoli che risale da -3 nell'ultimo minuto a +2 con 18 secondi alla sirena grazie a una tripla di Travis Diener, non favorisce Avellino in ottica terzo posto. Gli irpini infatti vengono annichiliti sul proprio parquet dalla Sassari dell'ex Markovski, in una gara sempre condotta da Bamforth e Polonara. Con un occhio alla rimonta da realizzare contro Venezia per la conquista della FIBA Europe Cup e uno al mercato, Avellino disputa una delle peggiori gare della gestione Sacripanti. Trento fa 6 a Torino (che invece arriva a 8 ko di fila) e, visto lo scontro diretto da giocare ad Avellino nell'ultima giornata, punta la quarta posizione. Con Sutton condizionato dai falli, è Shields a trascinare l'Aquila. Varese fa ancora meglio con la vittoria numero 7 di fila superando in casa Brindisi, che si arrende solo nel finale. I 28 punti di Della Valle non bastano a Reggio Emilia per contrastare Cantù, che con i canestri di Culpepper e la solita doppia doppia di Burns difende la posizione per la post season. Playoff a cui continua a credere la Virtus Bologna, che viola il campo di Pistoia grazie a Slaughter e, per una volta, Lafayette.



Vanoli Cremona - Germani Basket Brescia 88-86 (26-19, 17-16, 26-27, 19-24)

Johnson-Odom 22 (2/3, 5/7, 3/3), Martin 6 (3/7, 0/3), T. Diener 14 (1/2, 4/6), Ricci (0/1, 0/1), Ruzzier 12 (3/4, 1/1, 3/4), Fontecchio 5 (1/3, 1/4), Sims 18 (7/14, 0/1, 5/6), D. Diener 5 (0/1, 1/2, 2/2), Milbourne 5 (1/2, 1/1)

Hunt 8 (4/4), L. Vitali 9 (0/1, 3/6), Landry 24 (7/14, 3/4, 1/1), Ortner 11 (4/5, 1/1), Cotton 9 (2/5, 1/3, 2/2), Traini, M. Vitali 13 (3/4, 2/6, 1/3), Moss (0/1, 0/2), Sacchetti 12 (3/5, 2/4)

Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari 67-80 (13-25, 17-9, 16-29, 21-17)

D'Ercole 5 (1/2, 1/4), Scrubb 8 (2/5, 1/3, 1/2), Wells 12 (4/9, 1/1, 1/2), Rich 17 (6/8, 1/4, 2/2), 6 assist, Lawal 4 (2/3), Leunen 3 (0/2, 1/1), Filloy 11 (3/6, 1/2, 2/2), Fitipaldo 2 (1/3, 0/3), Fesenko 5 (2/4, 1/2 ai liberi)

Bostic 10 (4/4, 0/4, 2/2), Polonara 16 (3/3, 3/5, 1/2), Stipcevic 11 (3/6, 1/2, 2/2), Pierre 2 (1/1, 0/1), Devecchi 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Jones 15 (7/10, 1/5 ai liberi), Bamforth 16 (2/3, 3/5, 3/4), Spissu 3 (0/1, 1/3), Planicic 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Tavernari (0/1 da 3), Hatcher (0/2)

EA7 Emporio Armani Milano - VL Pesaro 70-75 (16-18, 19-13, 13-24, 22-20)

Micov 13 (3/5, 1/7, 4/4), Pascolo 2 (1/2), Tarczewski 11 (3/4, 5/7 ai liberi), 10 rimbalzi, Kuzminskas (0/2, 0/4), Cinciarini 10 (3/5, 1/2, 1/2), Abass 4 (1/1, 0/2, 2/2), Theodore 5 (1/3, 1/3), Bertans 7 (1/2, 1/3, 2/2), Jerrells 7 (0/2, 1/7, 4/4), Gudaitis 11 (2/4, 7/8 ai liberi)

Omogbo 16 (6/13, 0/2, 4/6), 11 rimbalzi, Ceron 3 (1/1, 0/3, 1/2), Clarke 18 (2/4, 3/6, 5/5), Ancellotti 6 (3/3, 0/1), Braun 9 (3/7, 1/2), 8 rimbalzi, Bertone 23 (6/9, 3/4, 2/2), Monaldi (0/2, 0/1), Serpilli (0/2, 0/1)

Umana Reyer Venezia - Betaland Capo d'Orlando 104-85 (25-19, 24-18, 30-26, 25-22)

Haynes 5 (1/1, 1/3), Peric 11 (5/7, 0/1, 1/3), Johnson 11 (1/3, 3/6), Sosa 22 (4/5, 4/7, 2/2), 7 assist), Bramos 9 (0/2, 3/3), Tonut 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Daye 12 (3/5, 2/4), De Nicolao 4 (1/1, 2/2 ai liberi), Ress 10 (1/1, 2/2, 2/3), Biligha 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Cerella 2 (1/2, 0/2), Watt 10 (5/7, 0/2 ai liberi)

Smith 15 (2/6, 3/6, 2/2), Faust 8 (2/4, 0/3, 4/6), Atsur 2 (1/1, 0/2), Kulboka 14 (2/4, 2/5, 4/5), Laganà (0/1 da 3), Campani 6 (2/4, 2/3 ai liberi), Stojanovic 11 (5/9, 0/3, 1/3), Knox 25 (9/13, 1/1, 4/6), 8 rimbalzi, Donda 4 (2/2)

Fiat Torino - Dolomiti Energia Trentino 88-92 (27-10, 15-28, 24-22, 22-32)

Garrett 15 (3/11, 3/4), 9 assist, Pelle 2 (1/1), Vujacic 14 (1/5, 3/5, 3/3), Poeta 9 (2/4, 1/2, 2/2), Boungou Colo (0/1, 0/1), Washington 14 (0/2, 3/5, 5/6), Jones 16 (5/5, 2/4, 0/1), Mazzola 4 (2/3, 0/2), Tourè (0/1), Mbakwe 14 (6/6, 2/2 ai liberi), 9 rimbalzi

Sutton 7 (3/5, 1/4 ai liberi), Silins 12 (0/2, 4/7), Forray 16 (5/7, 1/3, 3/4), Flaccadori 13 (0/2, 4/5, 1/2), Gutierrez 8 (3/4, 0/2, 2/2), Gomes 10 (2/5, 0/4, 6/8), Hogue 4 (1/3), Shields 22 (8/12, 1/4, 3/4)

The Flexx Pistoia - Segafredo Virtus Bologna 61-74 (14-23, 18-22, 14-14, 15-15)

Della Rosa (0/1 da 3), McGee 9 (3/5, 1/6), Barbon (0/1 da 3), Laquintana 6 (2/6, 0/2, 2/2), Mian 6 (0/3, 2/6), Gaspardo 11 (4/7, 1/7), Bond 5 (1/2, 1/2), Magro 5 (2/2, 1/1 ai liberi), Moorre 2 (1/5, 0/2), Ivanov 17 (3/7, 3/5, 2/2)

Pajola 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Baldi Rossi 7 (2/4, 1/1, 0/2), Ndoja 6 (1/3, 1/3, 1/1), Lafayette 15 (1/5, 4/8, 1/1), Aradori 16 (4/7, 1/3, 5/5), S. Gentile 8 (3/5, 0/2, 1/2), Lawson 4 (2/7), Slaughter 18 (7/10, 4/6 ai liberi), Wilson (0/1, 0/3)

Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi 69-65 (8-13, 17-14, 24-10, 20-28)

Avramovic 21 (5/10, 1/5, 8/9), Natali 6 (1/2 da 3, 3/3 ai liberi), Vene 7 (2/4, 1/2), Okoye 4 (2/5, 0/5), Tambone (0/1, 0/1), Cain 17 (8/10, 1/3 ai liberi, 12 rimbalzi), Delas 2 (1/1), Ferrero (0/3), Dimsa 2 (1/2, 0/1), Larson 10 (3/5, 1/4, 1/2)

Suggs 7 (3/8, 0/3, 1/1), Tepic 8 (4/7, 0/5, 0/3), Smith 16 (3/5, 2/4, 4/5), Mesicek 16 (3/4 da 3, 7/8 ai liberi), Cardillo (0/1 da 3), Iannuzzi 4 (1/5, 2/2 ai liberi), Lydeka 8 (3/7, 2/3 ai liberi), Giuri 6 (0/3, 2/8)

Red October Cantù - Grissin Bon Reggio Emilia 90-79 (24-25, 21-20, 24-17, 21-17)

Smith 13 (5/10, 0/1, 3/3), Culppepper 21 (5/9, 3/10, 2/2), Cournooh 3 (0/3, 1/3), Crosariol 2 (1/1), Chappell 5 (2/5, 0/3, 1/3), Burns 15 (5/10, 1/1, 2/4), 13 rimbalzi, Thomas 19 (6/9, 7/7 ai liberi), Ellis 12 (4/10, 1/3, 1/3)

Candi (0/1), Della Valle 28 (4/9, 5/10, 5/6), White 11 (2/4, 2/3, 1/1), Reynolds 12 (6/8), Markoishvili 8 (1/1, 2/5), Wright 2 (1/3, 0/2), Cervi 7 (3/4, 1/1 ai liberi), Llompart 7 (2/5, 1/1), De Vico 4 (2/2, 0/1, 0/1)

Classifica

Venezia 44; Milano 42; Brescia 38; Avellino 36; Trento 34; Varese, Cantù, Bologna 30; Sassari, Cremona 28; Torino, Reggio Emilia 24; Pistoia 18; Brindisi 16; Pesaro 14; Capo d'Orlando 12



Prossimo turno

06/05/2018

20:45 VL Pesaro - Umana Reyer Venezia

06/05/2018

20:45 Segafredo Virtus Bologna - Sidigas Avellino

06/05/2018

20:45 Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari

06/05/2018

20:45 Happy Casa Brindisi - Grissin Bon Reggio Emilia

06/05/2018

20:45 EA7 Emporio Armani Milano - The Flexx Pistoia

06/05/2018

20:45 Germani Basket Brescia - Fiat Torino

06/05/2018

20:45 Betaland Capo d'Orlando - Red October Cantù

06/05/2018

20:45 Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona